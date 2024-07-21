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Байден после выхода из гонки поддержал кандидатуру Харрис

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден после объявленного им решения о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал соратников-демократов одержать верх над республиканцем и экс-президентом Дональдом Трампом.

Источник: AP 2023

«Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку в отношении кандидатуры Камалы от нашей партии в нынешнем году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте же сделаем это», — говорится в обнародованном в воскресенье заявлении главы государства.

Байден подчеркнул, что выбрать Харрис в качестве вице-президента в 2020 году «стало его лучшим решением». В своем следующем посте хозяин Белого дома также призвал желающих поддержать предвыборную кампанию Харрис, приняв участие в сборе средств.

Байден Джо