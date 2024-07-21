Байден после выхода из гонки поддержал кандидатуру Харрис

«Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку в отношении кандидатуры Камалы от нашей партии в нынешнем году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте же сделаем это», — говорится в обнародованном в воскресенье заявлении главы государства.