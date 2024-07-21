Трамп оценил выход Байдена из гонки словами «худший президент в истории»

Байден до последнего заявлял, что останется в президентской гонке, хотя все больше демократов и их сторонников призывали его выйти из нее. Обсуждение этого вопроса активизировалось на фоне провальных для действующего президента дебатов с Трампом, затем — покушения на республиканца. За несколько дней до заявления о выходе из гонки Байден заразился коронавирусом.