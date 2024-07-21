Спикер палаты представителей призвал Байдена немедленно уйти в отставку

В этот же день Байден отказался от участия в президентской гонке как кандидат от Демократической партии. Он считает, что в интересах партии и страны будет правильнее, если он сосредоточится на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока. Байден также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Позже он поддержал выдвижение вице-президента Харрис в качестве кандидата на пост главы государства от демократов.