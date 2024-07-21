Песков: до выборов в США еще длинный срок, нужно следить за развитием ситуации

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Кремль будет следить за ситуацией вокруг выборов в США, но считает приоритетом не их результаты, а достижение целей СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Telegram-каналу SHOT, комментируя выход нынешнего главы Белого дома Джо Байдена из президентской гонки.
«До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше. В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — сказал представитель Кремля.