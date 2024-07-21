Что известно о вице-президенте США Камале Харрис

Вице-президент председательствует в Сенате, где имеет право решающего голоса при равном разделении голосов, участвует в заседаниях правительства, выполняет отдельные поручения президента, представляет его во время зарубежных поездок, замещает главу государства в случае его отставки, импичмента или смерти. В 2021 году Камала Харрис совершила визиты в несколько стран Центральной Америки с целью выработки совместных мер по сокращению иммиграционного потока в США через территорию Мексики. По ее инициативе были учреждены совместные с центральноамериканскими странами рабочие группы по борьбе с коррупцией и торговлей людьми. Как председатель Сената в 2021—2024 годах она 33 раза пользовалась правом решающего голоса, установив рекорд по их количеству за время полномочий. 19 ноября 2021 году она временно (на полтора часа) заменяла президента США Джо Байдена в связи с прохождением главой государства медицинских процедур, требующих наркоза.