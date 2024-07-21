Аналитик: кандидат от Демпартии должен быть сопоставим по харизме и популярности с Трампом

«Сейчас у демократов такой кандидатуры нет. Но понятно, что на втором месте в иерархии власти США — вице-президент, и понятно, что последние слухи постоянно говорили о Камале Харрис. Скорее всего, Камалу Харрис (выберут в качестве кандидата. — RT), но она не идёт в сравнении с Трампом всё равно», — заключил он.