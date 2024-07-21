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Аналитик: кандидат от Демпартии должен быть сопоставим по харизме и популярности с Трампом

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, лектор российского общества «Знание» Константин Блохин прокомментировал RT заявление президента США Джо Байдена о том, что он выходит из президентской гонки, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.

Источник: AFP 2023

«Я думаю, что это произошло из-за давления мастодонтов и тяжеловесов Демократической партии и финансовых доноров. Это давление перевесило его политические амбиции. Байден ещё вчера заявлял, что будет продолжать, несмотря на давление», — напомнил эксперт.

По его мнению, из-за прессинга и высокого рейтинга Трампа, в связи с покушением, Байден принял решение выйти из гонки.

«И плюс, он подрывает, на самом деле, позиции Демократической партии и институт президентства. Потому что он действующий президент США, а по сути этим заявлением показывает, что неэффективный управленец, что он — хромая утка и уже проигрывает», — считает политолог.

Как подчеркнул собеседник RT, проблема Демократической партии в том, что кандидат должен быть сопоставим по харизме и популярности с главным конкурентом — Дональдом Трампом.

«Сейчас у демократов такой кандидатуры нет. Но понятно, что на втором месте в иерархии власти США — вице-президент, и понятно, что последние слухи постоянно говорили о Камале Харрис. Скорее всего, Камалу Харрис (выберут в качестве кандидата. — RT), но она не идёт в сравнении с Трампом всё равно», — заключил он.

Ранее Байден заявил, что выходит из президентской гонки, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.