Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США

Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. После его провала на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом десятки конгрессменов и членов Демократической партии просили Байдена выйти из гонки. На этом давление на 81-летнего главу государства не прекратилось: теперь республиканцы требуют от Байдена досрочно уйти в отставку. Кого глава государства видит своим преемником и что говорят о решении Байдена в США и России — в материале «Газеты.Ru».