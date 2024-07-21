В Сенате заявили, что Байден поставил будущее США выше своих интересов

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Решение президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки свидетельствует о том, что он поставил на первое место интересы страны. Такое мнение изложил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).
«Его решение было непростым, но он таким образом в очередной раз поставил на первое место страну, партию и наше будущее», — написал Шумер в X (ранее Twitter), комментируя решение Байдена о снятии своей кандидатуры с выборов.
Ранее 21 июля Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на выборах главы государства в ноябре, поддержав при этом выдвижение в качестве кандидата от демократов вице-президента страны Камалы Харрис. Как следует из заявления Байдена, в ближайшие дни он намерен выступить с обращением в связи с решением не баллотироваться на выборах.
Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию США на них будет представлять Байден, кандидатура которого, как ожидалось, должна была быть утверждена на общенациональном съезде демократов в Чикаго (штат Иллинойс), который пройдет