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В Сенате заявили, что Байден поставил будущее США выше своих интересов

Лидер демократического большинства Чак Шумер отметил, что решение американского лидера о выходе из президентской гонки было непростым.

Источник: AP 2023

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Решение президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки свидетельствует о том, что он поставил на первое место интересы страны. Такое мнение изложил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

«Его решение было непростым, но он таким образом в очередной раз поставил на первое место страну, партию и наше будущее», — написал Шумер в X (ранее Twitter), комментируя решение Байдена о снятии своей кандидатуры с выборов.

Ранее 21 июля Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на выборах главы государства в ноябре, поддержав при этом выдвижение в качестве кандидата от демократов вице-президента страны Камалы Харрис. Как следует из заявления Байдена, в ближайшие дни он намерен выступить с обращением в связи с решением не баллотироваться на выборах.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию США на них будет представлять Байден, кандидатура которого, как ожидалось, должна была быть утверждена на общенациональном съезде демократов в Чикаго (штат Иллинойс), который пройдет 19—22 августа. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня, в Соединенных Штатах, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к хозяину Белого дома отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост.