В Сенате заявили, что Байден поставил будущее США выше своих интересов

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию США на них будет представлять Байден, кандидатура которого, как ожидалось, должна была быть утверждена на общенациональном съезде демократов в Чикаго (штат Иллинойс), который пройдет 19—22 августа . Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня, в Соединенных Штатах, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к хозяину Белого дома отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост.