Деятельность Джо Байдена на посту президента США

В период президентства Байдена была смягчена миграционная политика прежней республиканской администрации, построенная на ужесточении правил въезда в страну и усилении заградительных укреплений на границе с Мексикой. Так, было прекращено финансирование строительства стены и отменен действовавший в районе границы режим чрезвычайного положения, был снят запрет на въезд граждан некоторых мусульманских стран. Лимит приема беженцев был увеличен с 15 тыс. до 62,5 тыс. человек в 2021 году, в 2022 и 2023 годах страна принимала по 125 тыс. человек, такое же количество определено на 2024 год. Доля высылаемых нелегальных иммигрантов сократилось с 70% до 20%, были облегчены правила получения гражданства. Ввиду смягчения миграционной политики существенно возросло число пытающихся нелегально пересечь южную границу. По данным американских СМИ на февраль 2024 года, за период президентства Байдена на территорию страны проникли от 6 до 7,2 млн нелегальных мигрантов (в начале его правления — 11 млн). На этом фоне в октябре 2023 года президент распорядился продолжить возведение стены на границе с Мексикой, а июне 2024 года ужесточил миграционную политику, лишив нелегально перешедших границу права на получение убежища (после задержания они депортируются, кроме детей, пересекающих границу без сопровождения родителей или опекунов, а также тех, кому необходима срочная гуманитарная или медицинская помощь). Но уже в том же месяце Байден объявил «миграционную амнистию» тем нелегальным иммигрантам, которые состоят в браке с американскими гражданами и проживают в стране не менее десяти лет (по оценкам, это около 550 тыс. человек).