Деятельность Джо Байдена на посту президента США

Приход к власти
Демократ Джо Байден был избран президентом в ноябре 2020 года, получив поддержку 81,2 млн избирателей (самое большое число голосов в истории США). 14 декабря коллегия выборщиков подтвердила его победу над действовавшем президентом республиканцем Дональдом Трампом, баллотировавшемся на второй срок (306 голосов против 232). 20 января 2021 года Джо Байден вступил в должность.
Он возглавил Белый дом в период, когда пандемия COVID-19 замедлила экономический рост, население стало негативно относиться к карантинным мероприятиями, резко шла вверх безработица, осложнились отношения США с союзниками, в выборный год по стране прокатилась волна массовых протестов на расовой почве.
Экономика
Уже в первый год после прихода к власти, выполняя предвыборные обещания, он провел через Конгресс закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места. Предусмотренные этим законом средства — $1,2 трлн — были направлены на обновление дорожной сети, переход к экологически чистым источникам энергии и транспорту. Тогда же было приостановлено бурение нефтяных скважин в прибрежных водах Аляски, официально объявлено о начале отказа от ископаемого топлива. Однако вскоре на фоне резкого роста цен на энергоносители выдача лицензий на добычу ископаемого топлива возобновилась. По данным Минэнерго США, в 2023 году добыча нефти в стране вышла на рекордные значения — 12,9 млн баррелей в сутки. Экспорт нефти в 2023 году составлял рекордные 4,1 млн баррелей в сутки.
В целом экономика страны быстро вышла из вызванного коронавирусом спада (в 2020 году на фоне пандемии было зафиксировано падение на 2,2%). Уже в 2021 году, наблюдался восстановительный рост ВВП в 5,8% (здесь и далее данным Всемирного банка). В 2022 году этот показатель составил 1,9%, в 2023 году — 2,5%. Безработица в 2020—2023 годах снизилась с 8,5% до 3,6%, инфляция выросла с 1,2% до 4,1%, при этом в 2022 году она составляла 8% (максимальный показатель за последние 40 лет). На стимулирование экономики по время пандемии было выделено $1,9 трлн. Рост госрасходов повлек за собой увеличение долга. Он вырос с $27,78 трлн в момент прихода Байдена к власти до $34 трлн в 2023 году (122% от ВВП). В июне 2023 года, согласно двухпартийным договоренностям, действие положения о потолке госдолга было приостановлено до января 2025 года, и Минфин США получил право на неограниченные кредиты (в 2025 году потолок госдолга будет установлен на уровне, которого он достигнет к тому моменту).
Миграционная политика
В период президентства Байдена была смягчена миграционная политика прежней республиканской администрации, построенная на ужесточении правил въезда в страну и усилении заградительных укреплений на границе с Мексикой. Так, было прекращено финансирование строительства стены и отменен действовавший в районе границы режим чрезвычайного положения, был снят запрет на въезд граждан некоторых мусульманских стран. Лимит приема беженцев был увеличен с 15 тыс. до 62,5 тыс. человек в 2021 году, в 2022 и 2023 годах страна принимала по 125 тыс. человек, такое же количество определено на 2024 год. Доля высылаемых нелегальных иммигрантов сократилось с 70% до 20%, были облегчены правила получения гражданства. Ввиду смягчения миграционной политики существенно возросло число пытающихся нелегально пересечь южную границу. По данным американских СМИ на февраль 2024 года, за период президентства Байдена на территорию страны проникли от 6 до 7,2 млн нелегальных мигрантов (в начале его правления — 11 млн). На этом фоне в октябре 2023 года президент распорядился продолжить возведение стены на границе с Мексикой, а июне 2024 года ужесточил миграционную политику, лишив нелегально перешедших границу права на получение убежища (после задержания они депортируются, кроме детей, пересекающих границу без сопровождения родителей или опекунов, а также тех, кому необходима срочная гуманитарная или медицинская помощь). Но уже в том же месяце Байден объявил «миграционную амнистию» тем нелегальным иммигрантам, которые состоят в браке с американскими гражданами и проживают в стране не менее десяти лет (по оценкам, это около 550 тыс. человек).
Здравоохранение, образование, оборот оружия
Администрацией Байдена были приняты несколько мер по сдерживанию пандемии COVID-19. В частности, был усилен контроль за соблюдением санитарных норм, с целью ускоренного производства средств индивидуальной защиты был задействован закон об оборонном производстве 1950 года, около 270 млн человек (81,8% населения страны) получили как минимум одну дозу вакцины.
В 2022 году Джо Байден предложил план списания студенческих кредитов в размере порядка $400 млрд (на участие в этой программе могли претендовать примерно 20 млн американцев; общий долг по студенческим кредитам составляет $1,75 трлн, держателем большинства из них является федеральное правительство). Но Верховный суд заблокировал его.
В июне 2022 года был принят первый за 30 лет значительный закон о контроле над оборотом огнестрельного оружия. Он обязывает усилить проверки персональных данных у покупателей оружия младше 21 года, квалифицирует в качестве федерального преступления приобретение и контрабанду стрелкового оружия через подставных лиц, требует обязательной регистрации торговцев оружием в федеральном реестре. Кроме того, закон предусматривает пятилетний запрет приобретать оружие лицам, осужденным за совершение преступлений или связанным с бытовым насилием. 14 марта 2023 года президент личным указом усилил проверку данных покупателей огнестрельного оружия.
Возобновление членства в международных организациях и документах
Отношения с Россией
Сразу после вступления Байдена в должность, Россия и США достигли договоренности о продлении на пять лет Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ; вступил в силу в 2011 году; его действие должно было завершиться 5 февраля 2021 году). При этом администрация Байдена продолжила курс на оказание санкционного давления на Россию. В марте 2021 году в интервью телекомпании ABC Байден заявил, что Россия «заплатит цену» за вмешательство в американские выборы, и утвердительно ответил на вопрос журналиста, может ли он назвать Владимира Путина убийцей, после чего США и РФ отозвали своих послов для консультаций. Однако в июне Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве, где условились работать над заключением нового соглашения в области контроля над вооружениями, а в декабре провели переговоры по видеосвязи.
В январе 2022 году администрация Байдена отвергла предложенный Москвой проект договора о гарантиях безопасности. После начала специальной военной операции РФ на Украине Вашингтон усилил антироссийские санкции — под ограничения подпали ведущие российские банки, предприятия военно-промышленного комплекса, СМИ, военно-политическое руководство, в том числе президент Путин. В последней Стратегии национальной обороны (принята в 2022 году) США назвали Россию «острой угрозой».
В 2023 году, согласно данным Бюро переписи населения США (главное статистическое ведомство страны), объем экспорта американских товаров в Россию составил $599,6 млн ($1,7 млрд в 2022 году), став рекордно низким за все время подсчетов (ведутся с 1992 года).
Отношения с Китаем
Как и при Дональде Трампе, администрация Байдена продолжила обвинять Китай в экономической агрессии и невыполнении торгового соглашения, несоблюдении прав человека, подготовке к интервенции на Тайвань, экспансии в Южно-Китайском море, нарушении стратегической стабильности и хакерских атаках. Был принят ряд мер по сокращению американского высокотехнологичного экспорта в КНР, ужесточению ограничений на американские инвестиции в технологическую отрасль Китая, включая разработку полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта, а также ограничению доступа китайских IT-компаний на американский рынок.
Как и при предыдущих администрациях, Белый дом заявлял, что придерживается политики «одного Китая», но при этом продолжал развивать связи с Тайванем. В Стратегии национальной обороны от 2022 года. США расценили Китай как «наиболее серьезный вызов национальной безопасности» и «стратегического конкурента», Джо Байден называл Китай одним из основных «вызовов» после России, а председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором», однако подчеркивал, что Вашингтон хочет «честной конкуренции» с Пекином, а не конфликта. Политические обозреватели отметили, что отношения двух стран достигли низшего уровня с 1979 года, когда они были официально установлены администрацией Джимми Картера.
При этом товарооборот Китая и США, по данным КНР, в 2021 году вырос на 28,7%, составив $755,64 млрд, в 2022 году — еще на 0,6%, достигнув $759,43 млрд. Однако в 2023 году объем двусторонней торговли сократился сразу на 11,6% — до $664,45 млрд. Крупнейшими торговыми партнерами США по итогам 2023 года стали Мексика и Канада, а Китай переместился с первого на третье место.
Отношения с другими странами
Вступив в должность, Джо Байден заявил о «восстановлении» отношений с союзниками по НАТО, подорванных администраций Трампа, выступавшей с критикой альянса. Вашингтон отменил планы по сокращению военного присутствия в Европе, но продолжил курс Трампа на укрепление связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, в сентябре 2021 года было создано новое партнерство в сфере безопасности — AUKUS — в составе США, Великобритании и Австралии. В 2022 году Байден объявил о запуске Индо-Тихоокеанской экономической структуры — инициативы с участием 12 стран региона.
В весной — летом 2021 года США вывели свои войска из Афганистана после двух десятилетий военного присутствия. Тот факт, что США не успели эвакуировать из Кабула (в связи с его захватом движением «Талибан», запрещено в РФ) тысячи сотрудничавших с ними афганцев, республиканцы назвали «моральной катастрофой, вызванной тактическими и стратегическими ошибками» американского президента и его администрации. В декабре 2021 году Вашингтон объявил о завершении боевой миссии против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Ираке и выводе войск из этой страны (несколько тысяч американских военных остались в качестве инструкторов). Байден прекратил поддержку военной операции аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене, ввел санкции в отношении Мьянмы после военного переворота в феврале 2021 года. Призвал возобновить действие Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, по данным ряда СМИ, Вашингтон и Тегеран через посредников обмениваются посланиями по ядерной программе.
Несмотря на обещание пересмотреть политику в отношении Кубы, администрация Байдена ввела несколько пакетов санкций в отношении должностных лиц этой страны и отказалась исключить ее из списка спонсоров терроризма, однако в январе 2023 года возобновила работу по оформлению иммиграционных виз для кубинских граждан и ослабила запрет на денежные переводы.
В январе 2023 года США прекратили поддержку Хуана Гуайдо, которого считали законным лидером Венесуэлы после отказа в 2018 году признавать Николаса Мадуро легитимным президентом страны. США смягчили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы, а в июле 2024 года Вашингтон и Каракас начали переговоры о восстановлении дипотношений, разорванных в 2019 году.
В отношениях с Израилем администрация Байдена не стала пересматривать решение Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим. После нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года США поддержали Израиль, наложив вето на несколько резолюций СБ ООН о прекращении огня, но впоследствии раскритиковали Израиль за рост числа жертв среди палестинского населения и призвали к деэскалации ситуации.