Маск прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки

«Раньше это была Демократическая партия, но теперь маятник качнулся в сторону Республиканской партии», — написал миллиардер на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Он также отметил, что верит в Америку и ее максимальное поощрение свободы личности и ее заслуг.
Ранее в этот день сообщалось, что Джо Байден отказался от участия в президентской гонке. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании.
Илон Маск активно поддерживает Республиканскую партию и ее кандидата в президенты Дональда Трампа. 16 июля он положительно отозвался о выборе Трампом кандидата на должность вице-президента Соединенных Штатов и поздравил сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса с выдвижением на пост. Позднее, 17 июля, Маск заявил, что Демократическая партия в США стала «слишком левой». Также Маск открыто заявлял, что поддерживает кандидата в президенты Дональда Трампа на предстоящих выборах лидера США.
Также 18 июля старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская 18 июля в беседе с «Известиями» оценила влияние американского предпринимателя Илона Маска на предвыборную гонку. Она заявила, что именно благодаря миллиардеру Трамп смог вернуться в социальные сети, ведь предприниматель купил Twitter, в котором экс-президент ранее был заблокирован.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.