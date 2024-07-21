Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявил МИД

«Это их история. Это внутриполитические, назовем это баталии в США, хотя это слово слишком высокое для того чтобы использовать его в отношении американских выборов. Это грязь, это ложь, это фейки, это взаимные унижения, бесконечные попытки сокрыть правду. Пусть они сами с этим разбираются. Мы не вмешиваемся ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы, это их антидостижение, эти выборы, которые, мы видим, проходят в США на протяжении многих лет», — сказала она в эфире «Соловьев Live».