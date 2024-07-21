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Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявил МИД

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Москва не вмешивается ни в выборы в США, ни в их внутреннюю жизнь, пусть разбираются в своей истории сами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя развитие будущей политической ситуации в стране после выхода президента Джо Байдена из предвыборной гонки.

Источник: Агентство «Москва»

Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

«Это их история. Это внутриполитические, назовем это баталии в США, хотя это слово слишком высокое для того чтобы использовать его в отношении американских выборов. Это грязь, это ложь, это фейки, это взаимные унижения, бесконечные попытки сокрыть правду. Пусть они сами с этим разбираются. Мы не вмешиваемся ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы, это их антидостижение, эти выборы, которые, мы видим, проходят в США на протяжении многих лет», — сказала она в эфире «Соловьев Live».