Харрис вместо Байдена. Реакции на отказ президента США от переизбрания на новый срок

ТАСС собрал реакцию политиков и экспертов на решение Джо Байдена.
Решение Байдена
Бывший президент США Билл Клинтон и его жена, занимавшая ранее должность госсекретаря, Хиллари Клинтон поддержали вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на высший государственный пост от Демократической партии.
- Кремль будет следить за ситуацией вокруг выборов в США, но считает приоритетом не их результаты, а достижение целей СВО, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Байден создал проблемы во всем мире и бежит от выборов.
- Решение о выходе из предвыборной гонки Байден мог принять только сам, несмотря на все обстоятельства, заявил представитель американской администрации высокого ранга.
- Телекомпания CNN заявила, что Байден сообщил высокопоставленным членам своей избирательной кампании и команде Белого дома о решении выйти из гонки.
- В Сенате заявили, что Байден поставил будущее США выше своих интересов.
- Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах США.
- США серьезно пострадали из-за администрации президента Джо Байдена, он недостоин того, чтобы выдвигать свою кандидатуру на второй срок, отметил Дональд Трамп. Он назвал Байдена худшим президентом США.
Призывы уйти в отставку
Члены Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии призвали президента страны покинуть свой пост.
Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон призвал президента покинуть высший государственный пост после объявления решения.
Поддержка Камалы Харрис
Вице-президент США Камала Харрис еще более некомпетентна, чем Байден, считает сын экс-президента Дональд Трамп — младший.
Перспективы Трампа
Отказ президента Байдена от участия в новой президентской гонке не усилит позиции кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, считает председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.
Шансы Дональда Трампа в гонке за пост президента США преимущественны, если он не совершит ошибок, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.