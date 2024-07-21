Харрис вместо Байдена. Реакции на отказ президента США от переизбрания на новый срок

21 июля 2024 года президент США Джо Байден сообщил, что не намерен добиваться переизбрания на выборах главы государства, которые пройдут в ноябре 2024 года. Он также заявил о поддержке вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах главы государства. Харрис в свою очередь сообщила о намерении добиться выдвижения кандидатом на предстоящих выборах.