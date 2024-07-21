Харрис решила вступить в борьбу за пост президента вместо Байдена

Байден поддержал выдвижение Харрис. Они разговаривали в день, когда президент объявил о своем решении. Пока в публично известном расписании Харрис на ближайшую неделю значатся два мероприятия: предвыборная встреча в штате Висконсин, и встречу женского общества Zeta Phi Beta в штате Индиана. Ее кандидатуру уже поддержала фракция испаноязычных в Конгрессе, некоторые члены палаты представителей и Сената, а также организация по защита избирательных прав меньшинств Black Votes Matter.