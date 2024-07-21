Обама: решение о выходе из гонки стало для Байдена одним из самых сложных

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, кандидатуру которого, как ожидалось, должны были утвердить на общенациональном съезде в Чикаго (штат Иллинойс), намеченном на 19—22 августа . Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к хозяину Белого дома отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост.