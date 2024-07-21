Обама: решение о выходе из гонки стало для Байдена одним из самых сложных

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама считает, что решение о выходе из предвыборной гонки стало одним из самых трудных в жизни действующего американского лидера Джо Байдена.
Как утверждается в распространенном в воскресенье заявлении бывшего президента США и его супруги Мишель, решение Байдена не баллотироваться на предстоящих выборах свидетельствует о том, что он является «патриотом высшей категории». По мнению экс-президента, заслуги Байдена на посту главы государства «давали ему все права на переизбрание».
«Я знаю, что Джо никогда не отказывался от схватки. Решение оценить политическую обстановку и передать эстафету новому кандидату, несомненно, стало для него одним из самых сложных в жизни», — заявил Обама.
При этом он никак не обозначил свою позицию относительно кандидатуры на высший государственный пост вице-президента Камалы Харрис, выдвижение которой ранее поддержал сам Байден. Обама выразил уверенность в том, что демократы должным образом организуют процесс определения «выдающегося кандидата».
Байден в воскресенье сообщил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства в ноябре, поддержав при этом выдвижение Харрис в качестве кандидата от демократов. Как следует из его заявления, в ближайшие дни он намерен выступить с обращением в связи с решением не баллотироваться.
Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, кандидатуру которого, как ожидалось, должны были утвердить на общенациональном съезде в Чикаго (штат Иллинойс), намеченном на