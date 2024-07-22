В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку автомобилей

«Регулярно встречаясь с многодетными семьями, обсуждаем, в том числе, вопрос обеспечения их транспортными средствами. Доступность транспортной инфраструктуры, скажем, в Москве, где развитый наземный общественный транспорт, метро, такси существенно отличается от доступности в сельской местности. А ведь там есть потребность в поездках в медицинские учреждения, на учебу, в магазин и так далее. Совершенно разные возможности. И здесь нужно особенно учитывать интересы многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Поэтому мы предложили предоставить возможность таким категориям семей использовать средства материнского капитала для приобретения отечественного автомобиля. Это будет серьезной дополнительной мерой поддержки», — сообщил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.