Кому и Санду невеста: Президента Молдовы позвали замуж — предложение ей сделали в центре Кишинева у «вагонов депортации»

Потенциальный жених — 67-летний прорумынский активист Ион Рымбу, заявил, что ждёт ответа — да или нет.
В предложение входит и освобождение Санду от бремени президентства. Президентом станет он, а Санду будет первой леди, сообщает wtfmoldova.
Правда, понимая, что берет кошку в мешке, и учитывая тяжелый характер невесты, он потребовал приданное: два вагона денег.
Некоторые в соцсетях намекают, что есть нюанс, а Ион просто не понимает и не в теме, как человек пожилой. Но мы тут слухи и нюансы не обсуждаем.
Мы тут наблюдаем за развитием романа.
И между прочим, не факт, что вероятное отсутствие ответа помешает красивой любви. Леониде Лари же не помешало.
Совет да любовь, в общем.
Накануне выборов — самое то.