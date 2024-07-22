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Кому и Санду невеста: Президента Молдовы позвали замуж — предложение ей сделали в центре Кишинева у «вагонов депортации»

Жених — 67-летний прорумынский активист Ион Рымбу.

Источник: Комсомольская правда

Потенциальный жених — 67-летний прорумынский активист Ион Рымбу, заявил, что ждёт ответа — да или нет.

В предложение входит и освобождение Санду от бремени президентства. Президентом станет он, а Санду будет первой леди, сообщает wtfmoldova.

Правда, понимая, что берет кошку в мешке, и учитывая тяжелый характер невесты, он потребовал приданное: два вагона денег.

Некоторые в соцсетях намекают, что есть нюанс, а Ион просто не понимает и не в теме, как человек пожилой. Но мы тут слухи и нюансы не обсуждаем.

Мы тут наблюдаем за развитием романа.

И между прочим, не факт, что вероятное отсутствие ответа помешает красивой любви. Леониде Лари же не помешало.

Совет да любовь, в общем.

Накануне выборов — самое то.