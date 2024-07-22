Штаб Байдена подал документы и сменил название на «Харрис в президенты»

Байден объявил о решении сойти с президентской гонки в воскресенье, 21 июля, спустя несколько недель после провальных дебатов — его выступления вызвало бурные дискуссии о когнитивных способностях политика. Сам президент США объяснил свое состояние переутомлением и долгое время отказывался сходить с дистанции, но в результате пришел к выводу, как он объяснил он сам, что там будет лучше — для партии и государства.