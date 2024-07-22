Зачем Вашингтон опубликовал «секретные» данные о количестве ядерного оружия США

На фоне накопившихся у России вопросов к США по части выполнения американской стороной положений этого договора в резко изменившихся с началом СВО геополитических условиях, а также наращивании насчитывавшегося ДСНВ ядерного потенциала союзников США по НАТО, в феврале 2023 года наша страна приостановила участие в договоре без окончательного выхода из него (продленный в 2021 году на пять лет ДСНВ действует до 5 февраля 2026 года). Подобное развитие ситуации всерьез встревожило Вашингтон, вмиг лишившийся возможности проводить инспекции на наших стратегических объектах и таким образом контролировать российские силы ядерного сдерживания (СЯС). Именно это обстоятельство заставило Белый дом и Пентагон начать доводить до Москвы по всем возможным каналам готовность американцев вернуться к полному соблюдению условий ДСНВ. Так, буквально на минувшей неделе заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара заявил, что США надеются на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ после 2026 года.