Зачем Вашингтон опубликовал «секретные» данные о количестве ядерного оружия США

США выложили в открытый доступ якобы актуальные данные о находящемся на вооружении Вашингтона ядерном оружии. Согласно документу, опубликованному на сайте входящего в Министерство энергетики США Национального управления ядерной безопасности (NNSA), это сделано в целях «увеличения транспарентности» и «важно для усилий по нераспространению и разоружению». В раскрытых материалах проводится главная мысль — США ответственно и последовательно сокращают атомный арсенал с момента окончания «холодной войны». Но не сказано ни слова об огромных инвестициях Вашингтона в модернизацию и повышение эффективности развернутых американских ядерных боеголовок и средств их доставки.
Согласно опубликованным NNSA данным, по состоянию на сентябрь 2023 года в атомных закромах США находилось 3748 развернутых и складированных стратегических и нестратегических ядерных боезарядов. «Это число демонстрирует сокращение арсенала на 88 процентов с максимального показателя (31 255 единиц) в конце 1967 финансового года и на 83 процента с того уровня, который был на момент падения Берлинской стены в конце 1989 года (22 217 единиц)», — отмечается в материале. В нем же утверждается, что последний раз Вашингтон раскрывал общее количество имеющихся у него ядерных боеголовок в октябре 2021 года, когда США располагали 3750 развернутыми и резервными ядерными боеголовками. Получается, что за три последних года американцы сократили свои запасы всего на 2 боезаряда.
Весной прошлого года госдепартамент США распространил информацию о выполнении Вашингтоном условий российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), согласно которому Штаты на 1 марта 2023 года располагали 1419 развернутыми ядерными боезарядами. Напомним, что условия ДСНВ позволяют сторонам иметь по 1550 развернутых ядерных боезарядов на 700 носителях «триады», в которую входят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), стратегические бомбардировщики и баллистические ракеты на подводных лодках.
На фоне накопившихся у России вопросов к США по части выполнения американской стороной положений этого договора в резко изменившихся с началом СВО геополитических условиях, а также наращивании насчитывавшегося ДСНВ ядерного потенциала союзников США по НАТО, в феврале 2023 года наша страна приостановила участие в договоре без окончательного выхода из него (продленный в 2021 году на пять лет ДСНВ действует до 5 февраля 2026 года). Подобное развитие ситуации всерьез встревожило Вашингтон, вмиг лишившийся возможности проводить инспекции на наших стратегических объектах и таким образом контролировать российские силы ядерного сдерживания (СЯС). Именно это обстоятельство заставило Белый дом и Пентагон начать доводить до Москвы по всем возможным каналам готовность американцев вернуться к полному соблюдению условий ДСНВ. Так, буквально на минувшей неделе заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара заявил, что США надеются на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ после 2026 года.
Как представляется, именно утратой инспекционного контроля США над российскими ядерными силами, а также стремлением выставить США в качестве «чемпиона по разоружению» и объясняется «добровольная» публикация NNSA сведений об американском ядерном арсенале. Достоверность которых, к слову, еще нужно перепроверять. Очевидно, за океаном надеются, что таким образом смогут подтолкнуть Россию к встречным шагам на данном направлении. Теперь о том, что «забыли» сказать американцы.
Во-первых, администрация Джо Байдена запросила у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации американской ядерной триады. Речь идет о разработке новой МБР LGM-35А Sentinel на замену нынешних Minuteman III, строительстве серии новых ударных атомных подлодок Virginia Block IV и Block V, производстве новейших стратегических бомбардировщиков-невидимок B-21 Raider, расконсервации и переоборудовании под возможность применения ядерного оружия бомбардировщиков В-52Н, повышении эффективности складированных в Европе свободнопадающих ядерных бомб до уровня B61−12 путем установки на них модулей планирования и коррекции, что существенно увеличивает дальность их применения и точность. С учетом длительного временного цикла инвестиций в такого рода проекты оснований полагать, что следующая администрация США сократит или пересмотрит такие программы, не имеется.
Во-вторых, в России не могут игнорировать осуществленные Киевом не без помощи западных покровителей попытки ударов по российским стратегическим объектам, на которые распространяется действие российско-американского ДСНВ. Согласно информации в СМИ, речь шла о серии атак украинских дронов на объекты базирования российской стратегической авиации и входящие в систему предупреждения о ракетном нападении станции РЛС. Объясняя приостановку участия нашей страны в ДСНВ, МИД России назвал эти инциденты «серьезнейшим фактором».
Очевидно, что в таких условиях, а также принимая во внимание официально декларируемую Вашингтоном и его сателлитами нацеленность на нанесение России «стратегического поражения», уловки США по части «добровольного» рассекречивания сведений о количестве американского ядерного оружия в целях побуждения Москвы к аналогичным шагам не сработают.