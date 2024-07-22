«Положить конец»: в США выступили с новым требованием к Байдену

«Самая важная задача (для Байдена. — прим. ред.) сейчас — <…> это привести страну в лучшую возможную форму для его преемника», — говорится в статье.
Например, по мнению издания, президент мог бы заняться борьбой с инфляцией в американской экономике и приложить руку к разрешению международных конфликтов.
«Освободившись от тягот предвыборной кампании, господин Байден может положить долгожданный конец войне в Газе и добиться освобождения заложников», — отметили журналисты.
В воскресенье Джо Байден заявил о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Выборы президента США продут 5 ноября.