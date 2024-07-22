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Илон Маск назвал Камалу Харрис «марионеткой» Сороса

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х назвал вице-президента США и нового кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис «марионеткой» Александра Сороса — сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса.

Источник: Reuters

«Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой», — написал Маск, комментируя фотографию Сороса с Харрис и сообщением о том, что тот поддерживает вице-президента США.

Также, по мнению предпринимателя, решение президента США Джо Байдена не избираться на второй срок объясняется тем, что демократы «попросту хотят куклу, которая будет лучше работать», а сама действующая политическая машина сохраняется.

«Трампа отличает то, что он не является марионеткой ни одной из сторон, так что становится возможной настоящая государственная реформа», — добавил Маск.

Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и «евромайдан» в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.