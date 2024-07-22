Медведев пожелал Байдену здоровья после решения сняться с выборов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на решение действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, пожелав ему здоровья.
«Байден все… Желаем ему здоровья», — написал политик в своем Telegram-канале, добавив, что цели военной спецоперации будут достигнуты.
Напомним, в минувшее воскресенье Байден объявил, что не будет пытаться переизбраться во второй раз. Это решение он объяснил необходимостью сосредоточиться на исполнении своих обязанностей до конца срока.
Позже лидер США заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах главы государства, которые состоятся в ноябре.
Дональд Трамп, комментируя решение своего политического противника, назвал его «худшим президентом в истории» США. По его словам, Байден недостоин того, чтобы баллотироваться на второй срок.