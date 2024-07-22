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В НАТО заявили о повышенной готовности 500 тысяч военных

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Более 500 тыс военнослужащих НАТО в настоящее время находятся в состоянии повышенной готовности, заявила официальный представитель альянса Фарах Дахлалла.

Источник: Reuters

«С 2014 года НАТО претерпела самую значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за последнее поколение. Мы ввели в действие самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности», — заявила Дахлалла телеканалу CNN.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

НАТО