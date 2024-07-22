Politico: убедить Байдена выйти из гонки удалось лишь двум его ближайшим советникам

«Это произошло не потому, что президент устал от дезертирства в рядах собственной партии, хотя это и так. Дело в том, что Байден наконец осознал, что не может победить, в чем многие другие демократы были уверены после его неудачного выступления на дебатах в прошлом месяце», — говорится в статье. По версии газеты, «внезапный отказ» Байдена от планов по переизбранию фактически стал для него «последней возможностью представить все так, будто решение принято на его условиях». Кроме того, это позволило американскому лидеру «сохранить лицо», что было «очень важно» для первой леди Джилл Байден, отмечает Politico.