Чета Клинтон одобрила кандидатуру Харрис для выдвижения от демократов

Бывший президент США Билл Клинтон вместе с супругой Хиллари решил поддержать Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на ноябрьских выборах главы государства. Об этом говорится в их заявлении, опубликованном в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Супруги отметили, что считают большой честью присоединиться к Джо Байдену, предложившему кандидатуру Харрис.
«Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать ее», — приводит текст заявления Клинтонов РИА Новости.
Напомним, в воскресенье Байден объявил о своем решении не идти на второй срок, поддержав кандидатуру своего вице-президента США Камалы Харрис. Та, в свою очередь, заявила, что будет добиваться выдвижения ее кандидатом на выборах.
Между тем экс-президент Барак Обама от поддержки кандидатуры Харрис воздержался. Он выразил надежду, что демократам удастся организовать «процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат».