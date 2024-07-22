Главный муфтий Башкирии посчитал, что ношение никаба «не является проблемой»

Никабы, по его мнению, в республике не распространены и не являются проблемой. Депутаты страны посчитали, что ношение никабов нарушает права людей, опасающихся такого «камуфляжа», и создает террористическую угрозу. Уже известны случаи, когда закладчики наркотиков использовали никабы, чтобы скрыть свою половую принадлежность и лицо от видеокамер.