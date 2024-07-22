Главный муфтий Башкирии посчитал, что ношение никаба «не является проблемой»

Председатель Духовного управления мусульман РБ Айнур Биргалин высказался против законопроекта Госдумы о запрете на ношение религиозной одежды в общественных и образовательных учреждениях. Главный муфтий Башкирии заявил, что, «если законопроект будет принят, он нарушит права мусульман».
По мнению Айнура Азаматовича, такой закон «станет серьезным препятствием для свободы вероисповедания в нашей стране».
— Я считаю, что введение подобных запретов противоречит основным конституционным принципам Российской Федерации, закрепленным в статье 28 Конституции, — сообщил г-н Биргалин.
Такой запрет нарушит права мусульман, которые следуют религиозным предписаниям и традициям.
— Одежда — это неотъемлемая часть идентичности многих мусульман, — уверяет башкирский муфтий. — Я убежден, что государственные органы должны уважать право каждого человека на свободное выражение своей религиозной принадлежности.
Муфтий РБ подчеркнул, что безопасность людей можно обеспечивать другими способами и не прибегать к ограничению их религиозных свобод. К примеру, использовать биометрические технологии и системы видеонаблюдения.
Правда чуть позже Айнур Биргалин объяснил, что он выступает в защиту хиджабов, а не никабов — религиозной одежды, полностью закрывающей лицо с прорезями для глаз.
Никабы, по его мнению, в республике не распространены и не являются проблемой. Депутаты страны посчитали, что ношение никабов нарушает права людей, опасающихся такого «камуфляжа», и создает террористическую угрозу. Уже известны случаи, когда закладчики наркотиков использовали никабы, чтобы скрыть свою половую принадлежность и лицо от видеокамер.