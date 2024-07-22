Игорь Кобзев встретился с делегацией иркутских землячеств из Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Крым

«Представителей землячеств объединяет любовь к малой родине — личное и теплое чувство. Но оно обладает громадной созидательной силой поистине общенационального звучания. Каждый из нас стремится внести свой вклад в процветание и развитие нашего региона. Искренне уверен, что землячества — это действительно влиятельная реальная сила», — подчеркнул Игорь Кобзев.