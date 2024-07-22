Игорь Кобзев встретился с делегацией иркутских землячеств из Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Крым

Визит делегации посвящен 50-летию со дня образования региональной общественной организации «Иркутское землячество “Байкал” (Москва). В рамках программы состоялась встреча Героя России космонавта Анатолия Иванишина с курсантами военных учебных центров. Важным мероприятием в рамках программы стало торжественное вручение премии имени С. Н. Щетинина, первого секретаря Иркутского обкома КПСС в 1957—1968 годах. Также в Иркутске прошла премьера документального фильма летчика и писателя Валерия Хайрюзова “Послевоенное танго”, сообщает пресс-служба областного Правительства.
На встрече глава региона отметил, что Приангарье прочно удерживает позиции в десятке динамично развивающихся субъектов России, и в этом, безусловно, есть вклад иркутских землячеств.
«Представителей землячеств объединяет любовь к малой родине — личное и теплое чувство. Но оно обладает громадной созидательной силой поистине общенационального звучания. Каждый из нас стремится внести свой вклад в процветание и развитие нашего региона. Искренне уверен, что землячества — это действительно влиятельная реальная сила», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Председатель Правления региональной общественной организации «Иркутское землячество “Байкал” Иван Миронов рассказал о масштабной работе по поддержке родного края, которую проводят земляки. Также был внесен ряд предложений по проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Председатель правления Иркутского землячества “Ангара” (Санкт-Петербург) Андрей Сороквашин отметил важность работы по поддержке семей участников СВО, в которой участвуют представители организации.
Президент землячества сибиряков в Крыму Олег Лобов от имени Главы Республики Крым Сергея Аксенова вручил Губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву и представителям землячеств юбилейную медаль, посвященную десятилетию воссоединения Крыма с Россией, обратил внимание на значимость вопросов сотрудничества Республики и Приангарья.
«Вы оказываете содействие в реализации инвестиционных и гуманитарных проектов, поддерживаете инициативы в сферах экономики, науки, культуры, образования, общественной жизни, патриотического воспитания и сохранения исторической памяти о героях нашей Родины, сбережения наших общих традиций и популяризации Приангарья. Уверен, что в дальнейшем наше сотрудничество будет только крепнуть», — обратился к участникам встречи Игорь Кобзев.