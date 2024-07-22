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«Государственный переворот». В Штатах заявили о свержении президента

Миллиардер Сакс: Америка превратилась в банановую республику с госпереворотами.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден превратил страну в банановую республику и закономерно пал жертвой государственного переворота, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

«Джо Байден превратил Америку в банановую республику. <…> И как подобает банановой республике, его свергли в результате государственного переворота», — написал миллиардер.

По мнению Сакса, действующий президент сполна заплатил за уголовное преследование бывшего президента-республиканца Дональда Трампа.

«Что посеешь, то и пожнешь», — с иронией заметил бизнесмен.

В воскресенье Джо Байден заявил о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Выборы президента США продут 5 ноября.

Байден Джо