В Омске пройдут дополнительные выборы в горсовет

Ранее портал Om1.ru рассказывал, что избирательная комиссия региона назначила дополнительные выборы в горсовет, которые пройдут на территории Центрального и Ленинского округов. Довыборы пройдут по одномандатным избирательным округам № 26 и 40 вместо сложивших свои полномочия Ирины Ковалёвой и Константина Кочанова.