В Омске пройдут дополнительные выборы в горсовет

В Омске 8 сентября состоятся довыборы в Омский городской Совет. Избирательные комиссии приступят к работе уже 28 августа. Об этом рассказали в администрации города Омска.
Всего на территории Центрального округа будут работать 13 избирательных участков. Голосовать за кандидатов можно с 8:00 до 20:00.
Уточнить адрес своего избирательного участка можно на сайте Центральной избирательной комиссии России, а также в Центральной территориальной избирательной комиссии по улице Герцена, 25, кабинет 317 (тел. 25−55−07).
Ранее портал Om1.ru рассказывал, что избирательная комиссия региона назначила дополнительные выборы в горсовет, которые пройдут на территории Центрального и Ленинского округов. Довыборы пройдут по одномандатным избирательным округам № 26 и 40 вместо сложивших свои полномочия Ирины Ковалёвой и Константина Кочанова.