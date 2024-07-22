Шымкентский парк «Кен Баба» вернут государству

Парк, площадью в четыре гектара, основан в начале двадцатого века. В 1999 году его сдали в аренду предпринимателю с условием — провести модернизацию зоны отдыха. Но бизнес не выполнил свои обязательства, — говорит замначальника управления архитектуры Арман Абдешов.