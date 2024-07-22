АЛМАТЫ, 22 июл — Sputnik. Шымкентский парк «Кен Баба» вернут государству. Решением суда договор аренды с предпринимателем расторгнут. Выяснилось, что проекты, направленные на модернизацию объекта, не были реализованы. А земельный участок — разграблен, передаёт «24KZ».
«В семейном парке “Кен Баба” множество аттракционов, зон развлечений и кафе. Но пешеходные дорожки стали гораздо уже, появилось много ограждений. Горожане и гости Шымкента засомневались в соблюдении правил безопасности», — отмечает канал.
Парк, площадью в четыре гектара, основан в начале двадцатого века. В 1999 году его сдали в аренду предпринимателю с условием — провести модернизацию зоны отдыха. Но бизнес не выполнил свои обязательства, — говорит замначальника управления архитектуры Арман Абдешов.
«Некоторые аттракционы для детей должны быть бесплатными, также должен быть детский развивающий центр. Предприниматель не выполнил свои обязательства. Наоборот, вырубили деревья, уложили брусчатку, бетон и камень», — цитирует канал его слова.
Местные власти планируют передать парк «Кен Баба» в собственность управления развития комфортной городской среды и отстроить его заново.
Всего в городе 12 парков и 49 скверов. Их озеленение осуществляют в рамках государственно-частного партнерства. В этом году откроют еще пять скверов.