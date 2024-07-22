Онлайн-пожертвования в день выхода Байдена из гонки поставили рекорд

21 июля Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны». Своим преемником он назвал вице-президента Камалу Харрис. Предвыборный комитет Байдена уже подал документы в Федеральную избирательную комиссию на ее имя.