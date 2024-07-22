Спикер Заксобрания провел онлайн прием граждан по личным вопросам

Говоря о проблеме отсутствия учреждений здравоохранения и нехватки медиков в территориях, спикер напомнил, что региональный парламент в прошлом году принял закон, который устанавливает выплату медицинским работникам в городах с населением до 50 тыс. человек в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей. Кроме того, по инициативе депутатов, с 1 января 2024 года молодые специалисты могут получить компенсацию расходов на аренду жилья. Такой закон был принят в конце прошлого года. Александр Ведерников подчеркнул, что муниципальные образования должны активно использовать эти механизмы.