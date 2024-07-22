Спикер Заксобрания провел онлайн прием граждан по личным вопросам

Депутат областного парламента от территории Татьяна Молостова, которая также приняла участие в онлайн приеме, рассказала, что единственная муниципальная аптека находится в 20 минутах езды на общественном транспорте от микрорайонов. А чтобы добраться до Центральной районной больницы понадобиться около 40 минут. Как отметила парламентарий, требуется развитие механизмов для стимулирования частных организаций к открытию аптек, а что касается учреждений здравоохранения — то требуется обеспечить медперсонал жильем. При этом в рейтинге по строительству жилья для врачей Усть-Кут находится на 14 месте в регионе.
Александр Ведерников подчеркнул, что Законодательное Собрание обсудит эти вопросы на своей площадке.
— Проблема отсутствия аптек остро стоит во многих территориях, ещё сложнее ситуация в селах и деревнях. Надо рассмотреть возможность поддержки аптечных пунктов, в том числе изучить опыт других регионов, — сказал Александр Ведерников.
Говоря о проблеме отсутствия учреждений здравоохранения и нехватки медиков в территориях, спикер напомнил, что региональный парламент в прошлом году принял закон, который устанавливает выплату медицинским работникам в городах с населением до 50 тыс. человек в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей. Кроме того, по инициативе депутатов, с 1 января 2024 года молодые специалисты могут получить компенсацию расходов на аренду жилья. Такой закон был принят в конце прошлого года. Александр Ведерников подчеркнул, что муниципальные образования должны активно использовать эти механизмы.
Другой вопрос, поступивший также от жителей Усть-Кута, касался работы почтового отделения. Как пояснил директор Управления Федеральной почтовой связи Иркутской области Юрий Бойко, были вынуждены сократить время обслуживания населения, что связано с сезоном отпусков сотрудников почты, а также ремонтом отделения. В ближайшие дни почтовое отделение начнет работать в привычном для горожан режиме.
На онлайн приеме было рассмотрено обращение представителей шахматного клуба для пенсионеров и ветеранов из Усолья-Сибирского, которым необходимо постоянное помещение для работы клуба. В ближайшее время администрация города совместно с депутатами ЗС от Усолья-Сибирского и членами клуба проведет совещание по этому вопросу. Кроме того, к Александру Ведерникову обратилась жительница Иркутска, которой дали разъяснение по вопросу использования областного материнского капитала на покупку путевок в детские летние лагеря для отдыха и оздоровления.
Как отметил Александр Ведерников, такие онлайн приемы жителей Приангарья будут проводиться регулярно, что даст возможность жителям любого муниципального образования региона, тем, кто не может по каким-либо причинам лично присутствовать на приеме, напрямую озвучить проблемы и задать интересующие вопросы.