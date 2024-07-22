Башкирия — пример для регионов России: оценка правительства России

«Другие коллеги ревнуют чуть-чуть к Башкортостану, но я считаю, что республика задаёт очень высокие стандарты, применяет все возможные меры поддержки, где-то даже идёт лидером и внедряет новые меры поддержки, которые потом копируют другие регионы. Мы очень благодарны руководству республики Радию Фаритовичу Хабирову за такое отношение, всему правительству республики за то, что они так внимательно к этому относятся и помогают, усиливают федеральные меры поддержки, те большие программы, которые реализуются в рамках Ростеха, в рамках других наших корпораций, Технодинамики, и многих других предприятий, которые расположены здесь, в Башкортостане. За последние 5 лет больше 12 миллиардов рублей региональных средств было направлено на различные программы поддержки промышленности. Это очень высокий показатель, это действительно серьёзный вклад региона в повышение технологического суверенитета нашей страны. Мне очень приятно, что мы сейчас работаем не только над технологическим суверенитетом, но и над технологическим лидерством. Сегодня здесь, на УМПО, говорили о технологических заделах. Новые нацпроекты технического лидерства, которые мы разрабатываем по поручению президента, в развитии его указа, конечно, будут сконцентрированы на какую-то часть импортозамещения, ключевых и технологических процессов, производственных процессов. Но все-таки — это проекты лидерства. Поэтому нам крайне важно, чтобы те научные заделы, которые создаются, в том числе непосредственно на предприятиях, мы могли потом индустриализировать и превращать в серийные образцы. Сегодня большое будет наше совещание по двигателестроению в целом. Есть у нас продукты, с которыми мы идем с опережением, есть какие-то, по которым пока есть сложности, потому что мы одновременно ведем опыты конструкторские и научные работы. Будем сегодня все это подробно разбирать. Уверен, что с задачами, которые нам поставили наши руководители, благодаря мозгам наших технологов, конструкторов и трудолюбию организаторов со способностями менеджмента, мы обязательно справимся», — отметил Антон Алиханов.