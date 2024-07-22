Башкирия — пример для регионов России: оценка правительства России

Об этом заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, заявил после совещания в Уфе, на котором рассматривалось социально — экономическое развитие республики.
«По нашему блоку мы проводим каждый четверг штаб, рассматриваем каждый регион. У нас стабильно Башкортостан в зеленой зоне — это означает, что регион выполняет все планы. Это большая системная работа. В 24 программах строительства регион принимает участие. Это разные федеральные заказчики, разные федеральные органы исполнительной власти. Везде работа идет на высоком уровне. Это если говорить о цифрах. Сегодня мы подводили итоги, даже замечаний нет. Значит, все в зеленой зоне, все выполняется. Мы сегодня, кроме текущих вопросов, рассмотрели перспективу. По поручению президента мы должны отработать новый проект инфраструктуры для жизни, который касается каждого жителя. Это и жилье, это и дороги, это и социальные инфраструктуры, это и жилищно-коммунальное хозяйство. То, что очень важно для жителей. Вот мы сделали акцент на рассмотрение уже новой программы. Потому что по существующим все идет хорошо. Я хочу отметить очень позитивный опыт по градостроительной деятельности, то, что я увидел в ЦУРе. Хороший пример, его можно брать как тиражирование на всю страну. Я даю поручение Минстрою изучить опыт вместе с Росреестром, посмотреть интеграцию сегодня данных федеральных вместе с региональным центром управления. И для того, чтобы жителям еще более удобно стало, чтобы не все федеральные информационные ресурсы тоже могли получать плюсы. Мы посмотрели планы развития жилищного строительства. Хочу сказать, что очень хорошая динамика. Градопотенциал, выданные разрешения на строительство, каждый год стабильно растут», — сказал вице — премьер российского правительства.
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на прошлой неделе посетил Башкортостана с рабочим визитом.
19 июля после прилета в Уфу по пути из аэропорта Марат Хуснуллин и глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомились с ходом реконструкции старого арочного моста через реку Белую 1956 года постройки в районе южного въезда в Уфу.
Капитальный ремонт объекта проводят в рамках проекта «Южные ворота». Из 670 м мостового перехода закончили работы по реконструкции 440 м пойменной части строения по левому берегу со стороны аэропорта. Далее предстоят работы по реконструкции более 200 м русловой части.
Мост сохранит свой исторический вид, в том числе металлическую арку. После сдачи проекта на въезд и выезд из города будут работать в общей сложности 12 полос, благодаря чему затруднений движения на этом участке станет меньше.
Проект «Южные ворота» реализуют за счёт привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Кроме обновления моста через Белую, проект предусматривает реконструкцию улиц Пугачева, генерала Рыленко и строительство транспортной развязки на их пересечении. Также в рамках ИБК спроектировали Южный обход и получили положительное заключение Главгосэкспертизы.
Мост планируют сдать до конца 2024 года.
Спортивный объект возводят в Октябрьском районе Уфы в квартале, ограниченном улицами Мусы Гареева, архитектора Рехмукова, Рудольфа Нуреева и Комсомольской. Общая площадь здания — 28 тысяч кв. м. Здесь будут спорткомплекс и школа спортивной борьбы, универсальный зал с трибунами на 3400 зрителей, гостиница для спортсменов, конференц-зал, медико-восстановительный центр и другие вспомогательные помещения, а также спа-комплекс и бассейн. На базе нового спортивного учреждения будут проходить соревнования международного и российского уровня по силовым единоборствам и другим видам спорта.
Руководитель подрядной организации Дмитрий Дудко рассказал, что на объекте рабочие трудятся в круглосуточном режиме в две смены. Всего на стройке задействовано 362 работника. Строительные работы находятся на завершающем этапе, готовность объекта 83 процента. Ведётся монтаж профилей витражей, устройство системы отопления, внутреннего электроснабжения и электроосвещения, внутреннего водопровода, наружной канализации и сетей связи, работы по внутренней отделке,
Также идет благоустройство и озеленение прилегающей территории, где появится общественное пространство для прогулок, уличные волейбольная, баскетбольная площадки, футбольное поле.
Перед входом во Дворец борьбы установят скульптурные композиции спортсменов, занимающихся самбо, дзюдо, борьбой на поясах, вольной и греко-римской борьбой.
Строители завершили облицовку мрамором 68 колонн, высота каждой из них — 16,5 метра. На одной из них выгравировали цитату Президента России Владимира Путина «Борьба — очень яркий, захватывающий вид спорта».
Марат Хуснуллин и Радий Хабиров ознакомились с архитектурно-планировочными решениями объекта, осмотрели главный зал и другие помещения.
«Я восхищён. Считаю, что это объект мирового уровня. Думаю, что он займёт достойное место не только в нашей стране, а вообще в мире. В мире убеждён, что вряд ли есть такого уровня объекты, если есть, то единичное. Очень хорошая концепция, очень хорошая идеология, очень правильный подход. Особо меня радует, что он находится в центре развивающейся жилой застройки, а не где-то в центре. Конечно можно было и в центре построить, да и может, это было бы удобно. То, что он находится в жилом микрорайоне, будет центром притяжения района и развитием архитектуры, развитием культуры, отдыха, спорта. Это прекрасное решение, как внутри, так и наружные виды спорта, и волейбол, и все игровые площадки. И сам по себе очень красивый проект, очень достойный. Я Радия Фаритовича, его команду и всех борцов поздравляю. Я в свое время сам занимался борьбой, поэтому мне это особо не безразлично, когда такие проекты появляются. Я поздравляю».
Напомним, что в октябре Дворец борьбы в Уфе примет международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».
В числе его почётных гостей — главы регионов, руководители федеральных ведомств и спортивных организаций, лидеры и ветераны спортиндустрии. Кроме того, планируют пригласить представителей БРИКС, СНГ и других стран, входящих в Олимпийский совет Азии. Ожидается, что общее число участников превысит 5 тысяч человек. Также в рамках форума состоится открытие новых спортобъектов, построенных в регионах страны по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» и пройдет заседание Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта.
Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал высокую оценку и работе Центра управления республикой, после того, как ознакомился с его работой.
«Центр управления Республикой Башкортостан — то яркий пример эффективного внедрения цифровизации в управление регионом. Очень позитивный опыт, и считаю, что его, безусловно, нужно тиражировать и внедрять на всю страну. Очень важна связь с жителями. Желаю всем работникам ЦУРа успехов в работе на благо республики».
В ЦУРе Марат Хуснуллин провел совещание по социально — экономическому развитию Башкортостана и вопросам реализации национальных проектов.
Глава Башкортостана Радий Хабиров доложил о показателях ввода жилья в республике. Так, в 2023 году в регионе построили рекордные 3,3 млн кв. м жилых домов. В 2024 году объём вводимого жилья планируют сохранить на уровне не ниже прошлого года.
По итогам 2023 года Башкортостан вошёл в число регионов, которые досрочно завершили региональную программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. На её реализацию направили более 1,7 млрд рублей, из них 1,4 млрд рублей — федеральные средства. С 2019 года расселили почти 9 тысяч человек из 112 тысяч кв. м аварийного жилого фонда.
— В Башкортостане успешно реализуем мероприятия по финансированию жилищного строительства с использованием нашей программы жилстройсбережений. Её участникам из средств республиканского бюджета начисляется адресная государственная субсидия (премия) в размере до 30 процентов от суммы ежемесячных накопительных взносов. В рамках программы на 1 июня 2024 года действовало 3 276 накопительных вклада, объём средств на счетах участников составляет 1,2 млрд рублей. С начала действия программы свои жилищные условия улучшили 5 624 человека, — сказал руководитель региона. — Нашу программу высоко оценили на федеральном уровне. Она стала финалистом Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Опыт нашей республики уже перенимают другие регионы.
Марат Хуснуллин подчеркнул, что региональная программа жилстройсбережний доказала свою эффективность, и предложил изучить опыт Башкортостана для его тиражирования по всей России.
«В Башкортостане давно уже запущена программа ссудно-сберегательных касс, которую мы считаем, что и она продолжается успешно. И может быть это один из вариантов, альтернативы сегодня ипотеке. Мы с Радием Фаритовичем сегодня очень подробно это обсудили, посмотрели, как можно эту действующую программу применить на федеральном уровне. И договорились, что еще раз вместе подумаем, нужно ли внести какие-то изменения в законодательство».
Как сообщал Башинформ, в апреле на федеральном уровне Госдумой был принят в первом чтении закон о жилищных сбережениях, основанный на опыте республики.
Башкирская ипотечно-накопительная программа «Жилстройсбережения» реализуется с 2014 года. За это время накопили на жилье, построили дома и расширили жилплощадь порядка 5,5 тысяч жителей республики. Участники могут открыть вклад и делать регулярные взносы, республика обеспечивает их софинансирование в размере до 30%, но не более 5 тыс. руб. в месяц. Через 3−6 лет накоплений можно оформить ипотеку по ставке от 5,5% годовых, используя средства как первоначальный взнос. Кредит можно направить как на приобретение квартиры, дома, земли, строительство дома, так и на погашение другой ипотеки.
За прошедший год участники ЖСС получили госпремию на сумму более 94 млн рублей, а за весь период действия программы — 414,7 млн руб. В 2024 году на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 185 млн рублей.
Вице-премьер также обратил внимание на необходимость более активного использования механизма комплексного развития территорий (КРТ). Он предусматривает снос и реконструкцию не отвечающих современным требованиям аварийных, ветхих, морально устаревших домов и инфраструктуры, а также строительство новых объектов и благоустройство территории по единому комплексному проекту. Это одно из ключевых направлений градостроительного развития регионов. Напомним, что в Башкортостане реализуют 14 проектов КРТ с градостроительным потенциалом более 2 млн кв. м.
Заместитель Председателя Правительства России отметил и представленную в ЦУРе государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Башкортостана. В ней работают все 63 муниципалитета республики, которые оказывают порядка 45 услуг в электронном виде. К системе также подключились 159 ресурсоснабжающих организаций. Вся градостроительная документация региона полностью оцифрована и актуализируется сразу в системе. Это в том числе позволяет Башкортостану быть одним из лидеров в России по взаимодействию с Национальной системой пространственных данных.
Марат Хуснуллин поручил Минстрою России синхронизировать республиканскую систему с разработками Росреестра.
В 2024 году в регионе планируют отремонтировать не менее 1 100 км дорог и восемь мостов протяжённостью 419 пог. м.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году завершили реализацию первого этапа самого крупного инфраструктурного проекта региона — «Восточный выезд» из Уфы на федеральную трассу М-5.
«Вчера я посмотрел, как идет строительство важных объектов “с земли”, а сегодня — с высоты птичьего полета. Порадовал Восточный выезд из Уфы на федеральную трассу М-5. Объект сложный и уникальный. В марте я открыл по нему движение. Сейчас нужно завершить благоустройство и монтаж шумозащитных экранов. Еще посмотрел, как строятся Южные ворота. В этом году планируется открыть движение по улицам Пугачева и Генерала Рыленко. Также в этом году закончат работы на мосту через реку Белую в Уфе», — сообщил он в своих социальных сетях.
Федеральный вице-премьер отметил, что строительство таких дорог имеет большое значение для развития транспортно-логистического потенциала республики, создания современной транспортной инфраструктуры, новых рабочих мест и благоприятного инвестиционного климата.
На совещании в ЦУР обсудили и опыт использования механизмов федерального «инфраструктурного меню». Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что с 2019 года в республике с привлечением четырёх инструментов этого «меню» удалось запустить масштабные проекты на общую сумму порядка 40 млрд рублей.
Так, за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в регионе реализуют проект по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры и комплексной жилой застройке «Южные ворота» в Уфе, а также проект комплексного развития территории в Нефтекамске.
17 региональных проектов по строительству и реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения общей стоимостью 8,2 млрд рублей реализуют с привлечением средств Фонда национального благосостояния.
Благодаря специальным казначейским кредитам в республике обновили более 240 автобусов, реализуют крупные проекты по развитию коммунальной инфраструктуры в Уфе и Нефтекамске.
Облигационный заём в размере 8 млрд рублей привлекли на реализацию второй очереди проекта «Забелье».
— Башкортостан, несмотря ни на какие сложности — экономические, санкционные, — блестяще справляется со своими показателями. Работа идёт на высоком уровне, даже замечаний нет, — сказал Марат Хуснуллин по итогам совещания. — У региона есть все возможности и большой потенциал для роста. Считаем, что республика будет и дальше успешно развиваться. А лично Радию Фаритовичу и всей его команде огромное спасибо!
— Мы очень слаженно взаимодействуем с Правительством Российской Федерации, с блоком, который курирует Марат Шакирзянович Хуснуллин. И эта постоянная системная работа даёт результаты, — подчеркнул Глава Башкортостана Радий Хабиров. — За это время удалось усовершенствовать строительное законодательство, что позволило облегчить многие бюрократические процедуры. Разработано очень широкое «инфраструктурное меню» — это разные варианты получения федерального финансирования на тех или иных условиях для решения больших инфраструктурных задач. С помощью этих инструментов мы решаем важнейшие задачи по увеличению объёмов и темпов строительства, созданию новых дорог, решению застарелых коммунальных вопросов. Мы видим огромную поддержку от Правительства России и настоящую партнёрскую работу.
20 июля в Башкирию с рабочим визитом прибыл министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
В Уфе он посетил предприятие ОДК — УМПО, где принял участие в запуске участка горячего изостатического прессования.
Он имеет колоссальное значение для расширения производственно-технологических возможностей как ОДК-УМПО, так и ОДК в целом. Здесь будет производиться газостатирование титановых и алюминиевых отливок корпусных деталей для серийных и перспективных двигателей, в том числе ПД-14, ПД-8 в рамках выполнения программы государственного гражданского заказа, а также упрочнение фасонного литья, обработка заготовок порошковых материалов и деталей и др. Ввод высокотехнологичного оборудования в работу приведет к повышению качества титановых и алюминиевых отливок за счет улучшения однородности материала и его упрочнения.
Горячий изостатический пресс изготовлен российской компанией «Дробмаш» (входят в группу компаний АО «Русполимет»). Он является самым большим в стране оборудованием такого плана и не имеет аналогов в РФ. Объем инвестиций проекта составил более 3 млрд рублей.
«Таких газостатов в принципе не было в стране. Нам приходилось титановые части ввозить. Сейчас мы становимся в этой части техпроцесса полностью независимы. Очень приятно, что наши коллеги из Нижегородской области освоили выпуск подобного рода продукции. И теперь у нас есть свои газостаты такого типа размера. Ну и для предприятия ОДК это, конечно, тоже снижает издержки. Не надо тратиться на постоянные перевозки пусть и дружественных, но далеко расположенных партнеров. Теперь весь этот процесс локализован здесь. У нас по КПГА больше полутора тысяч двигателей стоит. Титановые части там используются очень активно, поэтому это незаменимая помощь в организации технологического процесса для всей корпорации, для всех ее предприятий».
По мнению премьер — министра правительства Башкортостана Андрей Назаров, запуск газостата — уникального оборудования необходимого для выполнения государственного заказа для нашей авиации уникальный момент.
«Башкортостан по промышленной политике занимает первое место в стране. Это говорит о том, что мы ведем правильную политику, поддерживаем нашу промышленность. За 5 лет наша промышленность выросла на 19,6%, почти на 20%. И в этом году за 5 месяцев почти на 7,4%. Поэтому будем продолжать развиваться такими же темпами. Из 65 предприятий, работающих на оборонный комплекс страны, 14 как раз предприятий Ростеха. Они многие инновации применяют у себя, разрабатывают, внедряют, являются передовыми предприятиями для всей нашей страны, для всей отрасли», — отметил Андрей Назаров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».
Генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Вадим Бадеха отметил, что сегодня современное двигателестроение, двигатели пятого, шестого поколения, невозможно создавать без применения деталей крупногабаритных тонкостенного, титанового, алюминиевого литья. Сегодня, благодаря вводу этого участка, мы во-первых, существенным образом сможем увеличить объемы выпуска двигателей, которые идут на гражданские самолеты, двигатели ПД-14, ПД-8, двигатели ПД-35, но и в том числе обеспечить безусловный выпуск двигателей гособоронзаказов. Это позволит сократить и стоимость, и сроки. А применение этих технологий позволяет снижать вес и существенным образом повышать ресурс наших двигателей", — отметил Вадим Бадеха.
Башкортостан у нас последние четыре года держится в лидерах, третий раз занимает первое место по оценке Министерства по реализации промышленной политики. Это действительно очень достойный показатель, признак мастерства, постоянства. Об этом министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, отвечая на вопрос журналиста ИА «Башинформ» во время пресс — подхода на ОДК — УМПО.
«Другие коллеги ревнуют чуть-чуть к Башкортостану, но я считаю, что республика задаёт очень высокие стандарты, применяет все возможные меры поддержки, где-то даже идёт лидером и внедряет новые меры поддержки, которые потом копируют другие регионы. Мы очень благодарны руководству республики Радию Фаритовичу Хабирову за такое отношение, всему правительству республики за то, что они так внимательно к этому относятся и помогают, усиливают федеральные меры поддержки, те большие программы, которые реализуются в рамках Ростеха, в рамках других наших корпораций, Технодинамики, и многих других предприятий, которые расположены здесь, в Башкортостане. За последние 5 лет больше 12 миллиардов рублей региональных средств было направлено на различные программы поддержки промышленности. Это очень высокий показатель, это действительно серьёзный вклад региона в повышение технологического суверенитета нашей страны. Мне очень приятно, что мы сейчас работаем не только над технологическим суверенитетом, но и над технологическим лидерством. Сегодня здесь, на УМПО, говорили о технологических заделах. Новые нацпроекты технического лидерства, которые мы разрабатываем по поручению президента, в развитии его указа, конечно, будут сконцентрированы на какую-то часть импортозамещения, ключевых и технологических процессов, производственных процессов. Но все-таки — это проекты лидерства. Поэтому нам крайне важно, чтобы те научные заделы, которые создаются, в том числе непосредственно на предприятиях, мы могли потом индустриализировать и превращать в серийные образцы. Сегодня большое будет наше совещание по двигателестроению в целом. Есть у нас продукты, с которыми мы идем с опережением, есть какие-то, по которым пока есть сложности, потому что мы одновременно ведем опыты конструкторские и научные работы. Будем сегодня все это подробно разбирать. Уверен, что с задачами, которые нам поставили наши руководители, благодаря мозгам наших технологов, конструкторов и трудолюбию организаторов со способностями менеджмента, мы обязательно справимся», — отметил Антон Алиханов.
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов также посетил производственно-учебный центр ГК «Ростех», созданный на базе ОДК-УМПО.
Управляющий директор предприятия Евгений Cемивеличенко рассказал, что центр был открыт в 2021 году и это первая площадка в России, на которой Ростех реализует современную уникальную программу подготовки кадров.
Обучение здесь практико-ориентированное: порядка 30% времени занимает теория, 70% — практика. Центр оснащен более чем 200 единицами современного оборудования, в том числе с числовым программным управлением. Здесь работают 12 лабораторий, а также участки токарных, фрезерных, шлифовальных станков.
Обучающие получают сразу от 5 до 7 рабочих профессий: токаря, фрезеровщика, оператора станков с программным управлением, наладчика станков и манипуляторов с программным управлением, контролера станочных и слесарных работ, сверловщикаа, шлифовщика. Центр рассчитан на 2 000 учеников в год. За учениками закреплены опытные наставники, задача которых не только делиться знаниями и опытом, но и знакомить будущих сотрудников с производственной культурой объединения.
«Мы сейчас с коллегами обсуждали программу “Профессионалитет”. Она пока выстроена таким образом, что Министерство просвещения компенсирует и субсидирует достаточно серьезные средства при создании инфраструктуры непосредственно в колледже. Ну вот здесь, на УМПО, инфраструктура расположена на предприятии. Поэтому расходы несет ОДК “УМПО”. По возвращению в Москву я обсужу это с министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Хотелось бы поменять эти подходы. Потому что крайне важно присутствие ребят на предприятии непосредственно. Чтобы они большую часть времени в своей подготовке проводили непосредственно в цехах, видели, как это всё происходит, и сразу же, выходя из стен средних учебных заведений, приступали к работе, уже по сути являясь готовыми сотрудниками, специалистами для такого рода предприятий».
Ученики центра обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, горячим питанием, выплачивается стипендия 38 000 ₽ Выпускникам гарантировано трудоустройство.
Во время осмотра министр промышленности и торговли России пообщался с работниками и будущими сотрудниками предприятиями, ответил на их вопросы.
В центре также реализуется принцип целевой подготовки кадров совместно с 12 организациями среднего профессионального образования Башкортостана. Ведется подготовка станочников широкого профиля, операторов станков с программным управлением и рабочих в других профессиях. Теорию ребята изучают в своих учебных заведениях, а практические занятия проходят в центре. Студентам выплачивается стипендия до 10 000 ₽, выдаются спецодежда и СИЗ, на предприятии они обеспечены горячим питанием.
Антон Алиханов также посетил уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика». Здесь он ознакомился с работой цехов, где производится сборка и испытания вспомогательных газотурбинных двигателей и агрегатов.
Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» входит в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех и занимается выпуском вспомогательных силовых установок, агрегатов, металлических рукавов, гидравлических, топливных и воздушных фильтров. По словам генерального директора Виктора Новикова, эти изделия широко применяются в отечественной авиационной и аэрокосмической технике. В настоящее время УАП «Гидравлика» активно занимается импортозамещением, осваивая выпуск ряда агрегатов и систем для новейших российских среднемагистральных пассажирских самолётов Sukhoi Superjet New и МС-21. Эти проекты стимулируют развитие производственных мощностей — модернизацию станочного парка, внедрение новых технологий.
Так, в 2018 году на «Гидравлике» реализовали инвестиционный проект стоимостью 278,6 млн рублей по техническому перевооружению испытательного центра. Он предусматривает проведение с современным уровнем автоматизации тепловых вибрационных и других испытаний для подтверждения требуемых характеристик изделий.
Антон Алиханов также осмотрел площадку по строительству корпусов механической обработки и испытательного корпуса. в рамках КПГА (комплексная программа развития авиаотрасли). Задача испытательного центра — тестировать изделия, в том числе их опытные образцы.
— Сейчас завод расширяет производство, чтобы увеличить выпуск продукции для гражданского сектора — до конца 2025 года будет реализован инвестпроект с объемом финансирования 7422 млн рублей. В рамках гособоронзаказа предприятие получило федеральную субсидию. Главное для нас сейчас — реализация задач, поставленных президентом страны в части технологического суверенитета, роста производства в обрабатывающей промышленности и инвестиций в основной капитал. К 2030 году планируем увеличить долю инновационной продукции в валовом региональном продукте до 35%, — подчеркнул Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.
Справка:
За 5 месяцев 2024 года индекс промышленного производства в Башкортостане составил 107,4% к аналогичному периоду прошлого года. В 2023 году предприятия республики отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг на 2,4 трлн рублей, или 110% к 2022 году (РФ — 109%). Наиболее высокую динамику показывают обрабатывающие производства и обеспечение электроэнергией, газом и паром. На реализацию мер поддержки промышленного сектора в 2024 году в республике предусмотрено более 3 млрд рублей.