Лидеры ЕС отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

К тем, кто поддержал решение Байдена, издание отнесло немецкого канцлера Олафа Шольца.
«Мой друг [президент США] Джо Байден добился многого: для своей страны, для Европы, для мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США — хороший и надежный партнер для нас. Его решение не идти на новый срок заслуживает уважения», — написал он в соцсети X.
Похожее мнение высказал польский премьер Дональд Туск: «Уважаемый президент Джо Байден! Вы приняли много трудных решений, благодаря которым Польша, Америка и весь мир стали безопаснее, а демократия сильнее. Я знаю, что вы руководствовались теми же мотивами, когда объявляли о своем окончательном решении. Вероятно, самом трудном в вашей жизни», — сказал он.
Британский премьер Кир Стармер, в свою очередь, сообщил, что уважает выбор Байдена. «Я знаю, что, как и на протяжении всей своей замечательной карьеры, он примет решение, основываясь на том, что, по его мнению, лучше для американского народа», — добавил он.
Премьер-министр Испании Педро Санчес счел решение Байдена «мужественным и достойным». Он выразил главе государства свое восхищение и признание.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал снятие Байдена решением государственного деятеля, который десятилетиями служил своей стране. «Это ответственный и трудный шаг, но оттого более ценный», — считает политик.
Лидер правой британской популистской партии Reform UK Найджел Фарадж, выразил альтернативное мнение. «Я предсказывал, что это произойдет, в сентябре 2023 года. Кого бы они (демократы. — РБК) ни выбрали, [кандидат от республиканцев Дональд] Трамп победит в ноябре», — написал он в X.
С ним согласился депутат Европарламента от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Крах. По его мнению, решение Байдена, который также поддержал вице-президента Камалу Харрис как кандидата на замену, «не остановит» Трампа.
В свою очередь, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс занял нейтральную позицию: «Политика никогда не была столь интересной», — написал он в X.
Байден объявил о выходе из предвыборной гонки накануне после недель давления со стороны однопартийцев. О своем решении он также сообщил в X. Харрис заявила о планах получить номинацию от демократов.
В Кремле заявили, что для России важнее достичь целей военной операции на Украине, а не то, кто станет президентом США в результате выборов.