Лидеры ЕС отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

Британский премьер Кир Стармер, в свою очередь, сообщил, что уважает выбор Байдена. «Я знаю, что, как и на протяжении всей своей замечательной карьеры, он примет решение, основываясь на том, что, по его мнению, лучше для американского народа», — добавил он.