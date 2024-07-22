Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан поставит зерно в Афганистан через западные терминалы

Афганистан заинтересован в зерновых терминалах Казахстана.

Источник: пресс-служба правительства Казахстана

АСТАНА, 22 июл — Sputnik. Казахстан поставит зерно в Афганистан через западные терминалы. Бейнеуский зерновой терминал, расположенный в Мангистауской области, имеет прямой выход к казахстанско-туркменской границе.

Это и заинтересовало афганскую делегацию, которая приехала в регион и намерена получать казахстанское зерно по стабильному маршруту, сообщили в пресс-службе правительства.

Однако, чтобы экспортировать казахстанскую пшеницу через Бейнеуский терминал в Афганистан и Пакистан, необходимо построить дополнительные складские помещения на приграничных территориях и наладить логистику через Туркменистан.

Детали нового экспортного маршрута члены делегации обсудили с вице-премьером Казахстана Сериком Жумангариным, главой продкорпорации и руководством терминала.

Бейнеуский зерновой терминал может одновременно хранить 100 тысяч тонн зерна и принимать до 500 вагонов ежедневно. А также отправлять до 2 миллионов тонн в год в упакованном виде и зерновозах.

На площади 26 гектаров работает мельничный комплекс, позволяющий производить 320 тонн муки и 80 тонн отрубей в сутки. Сейчас идет процесс модернизации оборудования, после которой будут запущены две линии производства муки общей мощностью 400 тонн в сутки.

Налажено производство комбикормов на 80 тонн в сутки. После модернизации мощность будет увеличена до 240 тонн ежесуточно, прорабатываются дальнейшие планы по расширению.

К тому же, это перспективный логистический хаб с 8 километрами железнодорожных путей и собственным подвижным составом.

Помимо Афганистана в перспективном терминале заинтересованы Туркменистан и Узбекистан, делегации этих стран также приехали в Мангистаускую область.

экономика