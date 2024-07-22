АСТАНА, 22 июл — Sputnik. Казахстан поставит зерно в Афганистан через западные терминалы. Бейнеуский зерновой терминал, расположенный в Мангистауской области, имеет прямой выход к казахстанско-туркменской границе.
Это и заинтересовало афганскую делегацию, которая приехала в регион и намерена получать казахстанское зерно по стабильному маршруту, сообщили в пресс-службе правительства.
Однако, чтобы экспортировать казахстанскую пшеницу через Бейнеуский терминал в Афганистан и Пакистан, необходимо построить дополнительные складские помещения на приграничных территориях и наладить логистику через Туркменистан.
Детали нового экспортного маршрута члены делегации обсудили с вице-премьером Казахстана Сериком Жумангариным, главой продкорпорации и руководством терминала.
Бейнеуский зерновой терминал может одновременно хранить 100 тысяч тонн зерна и принимать до 500 вагонов ежедневно. А также отправлять до 2 миллионов тонн в год в упакованном виде и зерновозах.
На площади 26 гектаров работает мельничный комплекс, позволяющий производить 320 тонн муки и 80 тонн отрубей в сутки. Сейчас идет процесс модернизации оборудования, после которой будут запущены две линии производства муки общей мощностью 400 тонн в сутки.
Налажено производство комбикормов на 80 тонн в сутки. После модернизации мощность будет увеличена до 240 тонн ежесуточно, прорабатываются дальнейшие планы по расширению.
К тому же, это перспективный логистический хаб с 8 километрами железнодорожных путей и собственным подвижным составом.
Помимо Афганистана в перспективном терминале заинтересованы Туркменистан и Узбекистан, делегации этих стран также приехали в Мангистаускую область.