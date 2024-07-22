Военная операция на Украине, день 880-й

9:05 The Guardian пишет, что на Украине досрочно освободили 3,8 тыс. заключенных для закрытия пробелов в ВСУ. Со ссылкой на минюст газета сообщает, что заинтересованность в службе в украинской армии выразили 5,9 тыс. человек, некоторым из них было отказано по состоянию здоровья.