Военная операция на Украине, день 880-й

9:05 The Guardian пишет, что на Украине досрочно освободили 3,8 тыс. заключенных для закрытия пробелов в ВСУ. Со ссылкой на минюст газета сообщает, что заинтересованность в службе в украинской армии выразили 5,9 тыс. человек, некоторым из них было отказано по состоянию здоровья.
8:56 Владимир Зеленский назвал «тяжелым, но сильным» решение Джо Байдена сняться с выборов. Он также выразил надежду на то, что «дальнейшее сильное лидерство Америки не даст российскому злу добиться успеха или результатов своей агрессии».
8:50 Взрыв произошел в городе Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
8:42.
8:33 Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района. Из-за атаки БПЛА пострадал мужчина, сообщил в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
8:22 Пожар на НПЗ в Туапсе, возникший из-за падения обломков БПЛА, ликвидирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
8:21 Колумбийцы, которые присоединяются к ВСУ, делают это по личной инициативе, заявил посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра. По его словам, правительство страны не финансирует такую деятельность.
8:19 Ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через украинскую территорию нефти от российского «Лукойла», навредят самой Украине, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
8:15.
8:12 По данным Минобороны РФ, над территорией Астраханской области около 7:00 уничтожено пять дронов ВСУ.
8:10 Военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью Астраханской области, сообщил губернатор.
8:07 Из-за падения обломков БПЛА возник пожар на НПЗ в Туапсе на площади 50 кв. метров, сообщил оперштаб региона.
8:04 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 75 дронов над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей — Минобороны РФ.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 880-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.