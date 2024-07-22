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Вучич объяснил, почему не говорил с Путиным два с половиной года

Президент Сербии Александр Вучич не разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным два с половиной года. Об этом глава государства рассказал сербскому телеканалу TV Pink. По его мнению, разговора не происходит, так как Путина заботит позиция Сербии и он не хочет поставить под угрозу ее и самого Вучича.

Источник: Reuters

Сербский лидер предположил, что западные страны готовятся к военному конфликту с Россией, однако на данный момент пока к этому не готовы.

«Никто на Западе к этому не готов, они хотели бы вести войну дистанционно. Это случится? Я думаю, что люди, которые думают, что этого не произойдет, ошибаются. Они [западные страны] не готовы на данный момент, но готовятся к войне с Россией быстрее, чем некоторые хотят видеть», — заявил Вучич (цитата по «Вечерние новости»).

В марте Вучич через посла России в Белграде Александра Боцана-Харченко передал Путину письмо, в котором поздравил того с победой на президентских выборах и рассказал о ситуации в Косово.

В июне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин пока не планирует контактов с сербским коллегой Александром Вучичем.

Путин Владимир
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