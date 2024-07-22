Дмитрий Демешин завершил недельный проезд по краю визитом в Бикинский и Вяземский районы

Находясь в Бикинском районе, Дмитрий Демешин первым делом решил осмотреть социальные учреждения. Например, он проинспектировал капитальный ремонт школы № 5. В 2023 году объект вошел в федеральный проект «Модернизация школьных систем образования», благодаря чему в мае текущего года здесь приступили к работам. Срок сдачи поставлен на август 2025 года, но подрядчик сообщил, что объект будет готов уже в первом квартале следующего года. Но не обошлось без проблем — программой не предусмотрено благоустройство территории возле школы. Дмитрий Викторович заявил, что средства в размере 12 миллионов рублей будут выделены из краевого бюджета.