Дмитрий Демешин завершил недельный проезд по краю визитом в Бикинский и Вяземский районы

Проезд по районам Хабаровского края врио губернатора Дмитрий Демешин завершил свой проезд по краю визитом в Бикинский и Вяземский районы. Он осмотрел не только проблемные объекты, но и принял участие в торжественных мероприятиях.
Стоит отметить, что снова центральной темой визита Дмитрия Викторовича в районы стало общение с людьми. При этом речь идет не только о расширенной встрече, где каждый мог прийти на нее и задать вопрос врио губернатора. Врио главы региона пообщался с обычными людьми на улице, выслушав их проблемы и дав конкретные поручения. У людей давно сформирован запрос на подобный формат общения с властью.
Находясь в Бикинском районе, Дмитрий Демешин первым делом решил осмотреть социальные учреждения. Например, он проинспектировал капитальный ремонт школы № 5. В 2023 году объект вошел в федеральный проект «Модернизация школьных систем образования», благодаря чему в мае текущего года здесь приступили к работам. Срок сдачи поставлен на август 2025 года, но подрядчик сообщил, что объект будет готов уже в первом квартале следующего года. Но не обошлось без проблем — программой не предусмотрено благоустройство территории возле школы. Дмитрий Викторович заявил, что средства в размере 12 миллионов рублей будут выделены из краевого бюджета.
Также врио губернатора посетил городской Парк культуры и отдыха. Объект стал победителем в VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2023 году начались работы по благоустройству, и закончить их должны осенью 2024 года. В ходе прогулки Дмитрий Викторович поручил заполнить пустые пространства, чтобы каждому жителю или гостю города было интересно проводить время на территории.
В конце Дмитрий Демешин провел встречу с жителями, в ходе которой ответил на вопросы людей.
Будучи в Вяземском районе, врио главы региона осмотрел детский сад № 3 и дворовая территория дома № 16 по улице Казачья районного центра. Детское учреждение посещают 127 малышей. При этом здание уже старое, ведь возвели его в 1969 году. Ремонт учреждению требуется капитальный. Кроме этого, необходимо благоустроить территорию вокруг. После осмотра, Дмитрий Викторович положительно оценил работу детского сада.
«С душой делается, прям наглядно с душой. Абсолютно убежден, что именно в такие места и нужно приводить дополнительное финансирование, чтобы улучшать, помогать. Потому что здесь видно, что эти деньги будут не просто, как говорится, “освоены” — они пойдут в дело, в будущее наших детей», — заявил Дмитрий Демешин.
Осмотрев дворовую территорию на улице Казачья, врио губернатора заявил, что Вяземский становится лучше, благодаря чему край становится краше. Всего в этом году будет обновлено пять дворов в городе.
«Договорились с подрядчиком, что уже через две недели он двор по улице Казачья сдаст. Также здесь идет ремонт отмостков домов. Это программа благоустройства в сфере ЖКХ и в летний период она будет завершена. Вот пример комплексного развития территории: Вяземский становится лучше, край становится краше. И мы это делаем с подачи и при участии наших жителей», — прокомментировал врио губернатора итоги осмотра дворовой территории.
В конце своего визита Дмитрий Викторович посетил краеведческий музей имени Н. В. Усенко и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 90-летию Вяземского района.
— Одно из мест, которое посетил врио губернатора Дмитрий Демешин стал наш музей. Прибыл он совместно с врио министра культуры Хабаровского края Мариной Лоскутниковой. Сначала была экскурсия по учреждению. Например, в этом году музей стал участником национального проекта «Культура». В его рамках была получена субсидия на приобретение оборудования для виртуальной реальности. Теперь наши гости могут побывать в русской избе с помощью специальных очков, и внимательно изучить то, чем пользовались крестьяне, — поделилась Галина Авдюшина, главный специалист управления по социальным вопросам администрации Вяземского муниципального района.
Специалист добавила, что после экскурсии в одном из залов прошла встреча врио главы региона с работниками культуры Вяземского района. Вопросы людей качались ЖКХ, благоустройства и здравоохранения.
— Также были вопросы, касающиеся модернизации учреждений. Например, Анна Лунева, директор централизованной библиотечной системы спросила о федеральной программе «Модельная библиотека». Мы отправляли заявку на участие в прошлом году, и к сожалению, не прошли. И мы теперь переживаем, что программу закрывают и мы не сможем модернизировать библиотеку. Врио главы пообещал рассмотреть данную проблему. Также интересовались строительством школы, которую никак не могут достроить. Дмитрий Викторович сказал, что возьмет этот вопрос на свой контроль, — рассказала Галина Авдюшина.
А во время торжественного мероприятия, врио губернатора вручил благодарственные письма и грамоты отличившимся местным жителям, поблагодарив их за вклад в развитие территории.
— Моя пекарня работает в Вяземском уже 20 лет. За это время меня не раз отмечали наградами и благодарностями, так как трудимся на благо города. Мы выпускаем хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. Сотрудничаем со всеми детскими учреждениями района и другими объектами района. Всего у нас представлено более 100 наименований продукции, — поделилась Людмила Шехирева, индивидуальный предприниматель, руководитель пекарни.