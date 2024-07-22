Вячеслав Федорищев анонсировал кадровые назначения

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Глава региона также заявил о работе над развитием муниципальных образований. Будут и поправки в областной бюджет. Необходимые направления развития получат дополнительное финансирование.
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в ближайшее время объявит о нескольких новых назначениях.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Глава региона также заявил о работе над развитием муниципальных образований. Будут и поправки в областной бюджет. Необходимые направления развития получат дополнительное финансирование.