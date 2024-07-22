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Вячеслав Федорищев анонсировал кадровые назначения

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в ближайшее время объявит о нескольких новых назначениях.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона также заявил о работе над развитием муниципальных образований. Будут и поправки в областной бюджет. Необходимые направления развития получат дополнительное финансирование.