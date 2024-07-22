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Начался прием документов для регистрации блоков, выдвигающих кандидатов в президенты

Также принимаются документы для регистрации избирательных блоков на «еврореферендуме».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Начался прием документов для регистрации избирательных блоков с целью выдвижения кандидатов на президентских выборах, намеченных на 20 октября.

Документы политическим партиям можно подать до 25 августа в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Согласно тому же решению Центризбиркома, документы для регистрации избирательных блоков на республиканском конституционном референдуме политформированиям можно подавать также с 22 июля, но в этом случае сроки шире — до 14 сентября.

ЦИК также разрешила опубликовать результаты соцопроса, проведенного Общественным объединением «Институт европейских политик и реформ» в избирательный период.

Опрос проводился на территории Молдовы с 5 по 19 июля 2024 года среди 1100 респондентов на основе личного интервью с применением компьютерного опроса, итоги подлежат публикации с 30 июля 2024 года.

Республиканский конституционный референдум и выборы президента Республики Молдова состоятся 20 октября.