Начался прием документов для регистрации блоков, выдвигающих кандидатов в президенты

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Начался прием документов для регистрации избирательных блоков с целью выдвижения кандидатов на президентских выборах, намеченных на 20 октября.
Документы политическим партиям можно подать до 25 августа в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).
Согласно тому же решению Центризбиркома, документы для регистрации избирательных блоков на республиканском конституционном референдуме политформированиям можно подавать также с 22 июля, но в этом случае сроки шире — до 14 сентября.
ЦИК также разрешила опубликовать результаты соцопроса, проведенного Общественным объединением «Институт европейских политик и реформ» в избирательный период.
Опрос проводился на территории Молдовы с 5 по 19 июля 2024 года среди 1100 респондентов на основе личного интервью с применением компьютерного опроса, итоги подлежат публикации с 30 июля 2024 года.
Республиканский конституционный референдум и выборы президента Республики Молдова состоятся 20 октября.