Начался прием документов для регистрации блоков, выдвигающих кандидатов в президенты

Документы политическим партиям можно подать до 25 августа в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).



Согласно тому же решению Центризбиркома, документы для регистрации избирательных блоков на республиканском конституционном референдуме политформированиям можно подавать также с 22 июля, но в этом случае сроки шире — до 14 сентября.