Дмитрий Демешин: Будем помогать тем, кто относится к своему делу с душой

— В ходе встречи с жителями Бикинского района было задано много вопросов, касающихся дорог, освещения, перебоев со светом и нехватки врачей. Дмитрий Демешин дал понять, что все эти вопросы будут решаться, и уже есть планы по их решению. Он также отметил, что в следующем году будет строиться школьный субсидиум и будет работать над созданием спортивного зала в районе. Также врио губернатора подчеркнул, что, несмотря на отсутствие необходимых финансов, он будет решать вопросы по мере возможности. Вообще если он и критиковал нас, то все это по делу. Поэтому встреча правдивая встреча была построена правильно, без ажиотажа, и позволила жителям получить ответы на свои вопросы, — поделилась глава сельского поселения «Село Лесопильное» Ольга Редькина.