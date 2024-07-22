Дмитрий Демешин: Будем помогать тем, кто относится к своему делу с душой

В конце минувшей недели врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин завершил свою недельную поездку по муниципалитетам края визитом в Бикинский и Вяземский районы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Встречу с жителями Бикинского района глава региона начал с конструктивного диалога, в ходе которой ответил на животрепещущие вопросы людей. Одним из важных для жителей заявлений стало решение выделить муниципалитету 10 млн рублей на ремонт дорог, а также желание обеспечить полное финансирование проекта по строительству в Бикине к 2025 году модульного физкультурно-оздоровительного комплекса.
Также Дмитрий Демешин посетил городской Парк культуры и отдыха, который в 2022 году стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы по благоустройству стартовали в 2023 году, завершения которых планируется осенью текущего года. На данный момент строительная готовность составляет около 90%, а к концу работы здесь появятся красивые аллеи и зона кемпинга для того, чтобы по максимуму и с пользой задействовать свободные пространства для жителей.
— В ходе встречи с жителями Бикинского района было задано много вопросов, касающихся дорог, освещения, перебоев со светом и нехватки врачей. Дмитрий Демешин дал понять, что все эти вопросы будут решаться, и уже есть планы по их решению. Он также отметил, что в следующем году будет строиться школьный субсидиум и будет работать над созданием спортивного зала в районе. Также врио губернатора подчеркнул, что, несмотря на отсутствие необходимых финансов, он будет решать вопросы по мере возможности. Вообще если он и критиковал нас, то все это по делу. Поэтому встреча правдивая встреча была построена правильно, без ажиотажа, и позволила жителям получить ответы на свои вопросы, — поделилась глава сельского поселения «Село Лесопильное» Ольга Редькина.
Не обошел стороной врио губернатора Дмитрий Демешин и личность заслуженного ветерана Хабаровского края Марии Сергеевне Глазневой, отметившая этой весной свой 100-летний юбилей. В годы Великой Отечественной войны Мария Сергеевна принимала участие в восстановлении железной дороги, всю жизнь трудилась на станции и возглавляла ведомственную ветеранскую организацию. Несмотря на свою непростую жизнь она вместе с мужем воспитала пять прекрасных детей, тем самым получив почетный Орден «Материнская слава» II степени. В завершение этой трогательной встречи Дмитрий Демешин пригласил Марию Сергеевну на парад Победы, который планируется провести в сентябре в Хабаровске.
— Вы являетесь основателем большой и доброй счастливой семьи, у вас и дети, и внуки, и правнуки — все достойные члены общества, и дружно живёт вся ваша семья. Я хочу вам сказать слова благодарности, — обратился к ветерану врио губернатора ХК Дмитрий Демешин.
Завершил недельное турне по муниципалитетами края Дмитрий Демешин поездкой Вяземский район, где он детский сад № 3 и дворовую территорию дома № 16 по улице Казачья. Детский сад, построенный в 1969 году, нуждается в ремонте. В этом году администрация Вяземского района планирует подать проект по ремонту детского сада на конкурсный отбор на получение финансирования по федеральной программе «Развитие образования». Дмитрий Демешин оценил работу учреждения и пообещал оказать необходимую финансовую помощь.
— Детский сад № 3 в Вяземском будем капитально ремонтировать, благоустроим территорию. У его коллектива и родителей 127-ми детсадовцев уже есть предложения в проект. Они с душой относятся к своим детям, к этому дошкольному учреждению. Таким людям обязательно надо помогать. Здание, конечно, сильно износилось за 55 лет с момента строительства. Надо не просто красить стены. Запланируем замену сетей, системы пожарной сигнализации. Администрация Вяземского района готовит документы, чтобы включить детсад № 3 в федеральную программу «Развитие образования». Здесь видно, что эти деньги будут не просто, как говорится, «освоены» — они пойдут в дело, в будущее наших детей, — заверил граждан Дмитрий Демешин.
Вместе с тем ремонтируется дворовая территория дома по улице Казачьей. В рамках программы «Благоустройство дальневосточных дворов» здесь будет уложен асфальт, обустроены пешеходные дорожки, система водоотведения, парковка и освещение. Глава региона также отметил, что по результатам поездки решено оказать поддержку муниципалитету в ремонте дорог.
Конечной остановкой для Дмитрия Демешина явился визит в краеведческий музей имени Н. В. Усенко, где он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 90-летию Вяземского района. В своем приветственном слове глава региона отметил, что за два месяца работы в должности он глубоко погрузился в проблемы муниципальных образований края, в том числе и Вяземского района. Врио губернатора подчеркнул, что в Хабаровском крае нет и не должно быть окраин, и все районы должны быть в центре внимания, независимо от их удаленности от краевой столицы.
—Считаю, что в Хабаровском крае нет и не должно быть окраин. Все районы должны быть в центре внимания. И неважно, как далеко они расположены от краевой столицы, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Отличительной особенностью этого цикла поездок стало внимание к социальным объектам. В ходе общения с людьми, Дементий не обещал моментального решения всех проблем. Однако там, где ситуацию можно исправить оперативно, врио губернатора сразу же давал поручения и ставил конкретные сроки. Именно подобная откровенность позволяет жителям действительно рассчитывать на решение их вопросов и располагает к активному сотрудничеству для благоустройства своих районов.