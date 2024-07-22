И.о. главы Соликамска побывал в «Белом лебеде»

Александр Русанов был назначен исполняющим обязанности главы Соликамского округа 25 июня 2024 года. Ранее он занимал должность главы Ленинского района Перми. Бывший руководитель округа Евгений Самоуков объяснил свою отставку личными причинами. Однако неофициально его уход эксперты связывали с рядом коммунальных аварий в городе, произошедших минувшей зимой, из-за чего часть города в самые морозы осталась без тепла.