В Раде раскрыли, что ждет Зеленского в случае победы Трампа

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы на американских выборах заставит Владимира Зеленского уйти в отставку, предполагает депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.
«Думаю, он заставит уйти нашего президента в отставку и заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение с обоюдными уступками», — пишет политик.
В воскресенье нынешний президент США Джо Байден сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Президентские выборы в США намечены на пятое ноября.