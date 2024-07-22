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В Раде раскрыли, что ждет Зеленского в случае победы Трампа

Депутат Рады Шевченко: Трамп вынудит Зеленского уйти в отставку в случае победы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы на американских выборах заставит Владимира Зеленского уйти в отставку, предполагает депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.

«Думаю, он заставит уйти нашего президента в отставку и заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение с обоюдными уступками», — пишет политик.

В воскресенье нынешний президент США Джо Байден сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

Президентские выборы в США намечены на пятое ноября.

Трамп Дональд