Стояногло обвинил Cанду в невыполнении своих обещаний

Выборы президента Молдавии пройдут 20 октября. В этот же день по инициативе Санду состоится и референдум, на котором граждане смогут высказаться о вступлении страны в ЕС. Оппозиция обвинила президента в использовании плебисцита в электоральных целях. С 2022 года в Молдавии проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Санду, правительства и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Со своей стороны, президент обвинила оппозицию в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание 13 телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, и заблокированы десятки информационных порталов.