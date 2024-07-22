Стояногло обвинил Cанду в невыполнении своих обещаний

КИШИНЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду за четыре года у власти не выполнила своих предвыборных обещаний, доведя страну до хаоса. Об этом заявил бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло, который выдвинут в качестве оппозиционного кандидата от оппозиции на предстоящих 20 октября выборах президента.
«Что поменялось за эти 4 года к лучшему? Какие предвыборные обещания были выполнены? Эти вопросы должны задавать избиратели, когда люди не выполняют своих предвыборных обещаний, когда они разрушают все, доводят страну до хаоса и при этом продолжают утверждать, что у нас в стране происходят какие-то изменения, какие-то реформы. Какие реформы? О чем вообще речь? Скажите, где, в какой области произошла хоть какая-то реформа».
Он привел данные, по которым за 4 года правления Санду внутренний долг удвоился, увеличившись с 5,5 млрд лей ($310 млн) до 10 млрд лей ($571 млн), а на его обслуживание тратится уже вчетверо больше средств, чем раньше.
«Откуда в стране деньги на развитие, на социальную поддержку населения, на реализацию социальных проектов, которые необходимы людям? Везде провалы», — подчеркнул Стояногло.
Выборы президента Молдавии пройдут 20 октября. В этот же день по инициативе Санду состоится и референдум, на котором граждане смогут высказаться о вступлении страны в ЕС. Оппозиция обвинила президента в использовании плебисцита в электоральных целях. С 2022 года в Молдавии проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Санду, правительства и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Со своей стороны, президент обвинила оппозицию в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание 13 телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, и заблокированы десятки информационных порталов.
Стояногло возглавил генеральную прокуратуру в 2019 году, победив в конкурсе, проведенном правительством, которое тогда возглавляла Санду. Однако уже в 2021 году он был арестован по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Поводом стали публикации в прессе десятилетней давности, однако его вина в суде не была доказана. Он отверг обвинения в свой адрес, сообщив журналистам, что его увольнение — это месть Санду за отказ открыть по ее требованию уголовные дела против лидеров оппозиции.