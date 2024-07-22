Дмитрий Демешин: Задача — свести точечную застройку к минимуму

В интервью для издания РБК врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал о планах реформирования строительной отрасли региона. По словам Демешина, в крае ощущается нехватка ответственных застройщиков. Власти привлекают крупные компании, такие как «Дом.рф» и федеральный застройщик «ПИК», чтобы удовлетворить спрос на строительство жилья.
Однако основная задача, которую поставил Демешин, заключается в минимизации точечной застройки. «К осени мы выработаем программу, я её предъявлю, и мы посоветуемся с общественностью. Уже сейчас видно, что люди поддерживают мою позицию в том, что территории надо осваивать комплексно. Не только строя красивые и дорогостоящие дома в интересах застройщиков, но и помещая рядом объекты социальной направленности,» — сообщил врио губернатора.
Демешин подчеркнул, что комплексное освоение территорий включает создание социальной инфраструктуры рядом с жилыми объектами, что должно повысить качество жизни в регионе и удовлетворить потребности его жителей.