Посол сообщил о контактах с Россией о погибших на Украине колумбийцах

Издание побеседовало более чем с десятью военнослужащими и их родственниками. С их слов, колумбийцы добираются до Польши самостоятельно, часто продавая автомобили и другие ценные вещи, чтобы получить деньги на билеты. На украинской границе они с помощью приложений-переводчиков рассказывают пограничникам о боевом опыте и желании воевать в ВСУ. Затем их собирают на базе в Тернополе на западе Украины, а после распределяют либо в Иностранный легион, либо в 49-й пехотный батальон «Карпатская Сечь».