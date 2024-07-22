Экс-мэр Красноярска остался недоволен зарослями травы в городе

Фотографиями территорий, нуждающихся в уборке от высокой травы, он поделился в своих социальных сетях.
«Эта командировка оставила не только много пищи для ума, но и сорняков в душе… Перед вылетом прошёлся и прокатился по многим улицам. Сердце сжимается от того, что родной город подзарос. Причём, во многих публичных местах с человеческий рост колосятся специфические растения. Ответственные предприятия, ну точно знают, как бороться с этим! Не подводите, прежде всего себя, мужики!!».
Отметим, ранее на эту проблему обратил внимание депутат ЗС Илья Зайцев:
«В этом году проблемы не только с дорогами, но и с высокой травой, которую УДИБ не косит. А если косит, то потом не убирает за собой. Очень обидно наблюдать, как город теряет свои же стандарты содержания».
Такой пост он написал в своих соцсетях после того, как на своем дачном участке получил сильный ожог после контакта борщевиком Сосновского, и жители стали сообщать ему о зарослях этого опасного растения на Шинном кладбище и других местах.
В УДИБе в ответ сообщили, что на территориях скверов борщевик не встречается, газоны не представляют опасность. При этом в ведомстве заявили, что «в этом году трава растёт особенно активно и газоны требуют повышенного внимания». Сообщается, что ежедневно на борьбу с зелёными насаждениями выходят почти 200 работников с ручными газонокосилками. На больших территориях с относительно ровной поверхностью используют райдеры (специальные машины для покоса).
«Покосы в городе просто необходимы, — говорят чиновники. — Как только трава поднимается в рост, начинается формирование подстилки, которая является идеальной средой для обитания клещей, комаров, мошек. Траву необходимо скашивать на высоте порядка 5−7 см от земли и убирать. Поэтому работы по уборке травы должны проводиться систематически и не один раз за лето. Высокотравие для города — болезнь».