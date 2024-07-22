Экс-мэр Красноярска остался недоволен зарослями травы в городе

«Эта командировка оставила не только много пищи для ума, но и сорняков в душе… Перед вылетом прошёлся и прокатился по многим улицам. Сердце сжимается от того, что родной город подзарос. Причём, во многих публичных местах с человеческий рост колосятся специфические растения. Ответственные предприятия, ну точно знают, как бороться с этим! Не подводите, прежде всего себя, мужики!!».