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Дмитрий Демешин рассказал о работе Правительства Хабаровского края

После вступления Дмитрия Демешина на пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, несколько высокопоставленных чиновников покинули свои посты.

«Я оцениваю людей по делам», — поделился Дмитрий Демешин на интервью РБК Приморье.

Как подчеркнул врио главы региона, профессионалов, которые знают свое дело и дают наглядный результат для развития края, будут поддерживать. Растить профессионалов — в интересах местной власти, но и давать поблажек при бездействии никому не будут. Все должно быть предельно честно.

Также Демешин добавил, что за некомпетентность с поста сняли лишь одного чиновника — все остальные, покинувшие свои посты ушли по собственному желанию, так как «поняли, что не готовы работать в таком темпе».