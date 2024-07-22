Дмитрий Демешин рассказал о работе Правительства Хабаровского края

«Я оцениваю людей по делам», — поделился Дмитрий Демешин на интервью РБК Приморье.
Как подчеркнул врио главы региона, профессионалов, которые знают свое дело и дают наглядный результат для развития края, будут поддерживать. Растить профессионалов — в интересах местной власти, но и давать поблажек при бездействии никому не будут. Все должно быть предельно честно.
Также Демешин добавил, что за некомпетентность с поста сняли лишь одного чиновника — все остальные, покинувшие свои посты ушли по собственному желанию, так как «поняли, что не готовы работать в таком темпе».