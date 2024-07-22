Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о строительстве геномного центра в Уфе. Оно ведется в рамках второй очереди Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.



«В геномном центре будут проводить фундаментальные и прикладные биомедицинские исследования. Его специализации — персонализированная медицина, искусственный интеллект в генетике, биоинформатика и другие. Планируем, что здесь будут реализовывать междисциплинарные проекты в сфере информационных технологий. Здание будет состоять из 4 этажей, общая площадь — 5,5 тысячи кв. м. Наполним его самым современным оборудованием. Сегодня мы создаем мощную инфраструктурную базу для будущих прорывов в сфере медицины, генетики и развития искусственного интеллекта», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.