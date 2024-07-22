Глава Башкирии ушел в краткосрочный отпуск

«Сейчас ребята потихоньку начинают возвращаться с передовой, как правило, это люди, получившие ранения. Берите их, это люди действительно с запасом жизненной энергии, опыта и настоящего патриотизма. На “Лидерах России”, кстати, трое представителей республики есть. Обсудим их встраивание в нашу государственную и общественную жизнь», — сказал Радий Хабиров.