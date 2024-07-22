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Глава Башкирии ушел в краткосрочный отпуск

Глава Башкортостана Радий Хабиров ушёл в краткосрочный отпуск до 25 июля. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Источник: Башинформ

Радий Хабиров планирует показать своим детям достопримечательности Санкт-Петербурга, укрепить в них любовь к Родине, уважение к истории России, показать героизм многих поколений защитников Отечества.

Ранее Глава Башкортостана на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе поручил своей администрации и руководителям муниципалитетов активно вовлекать участников СВО в общественную жизнь.

«Сейчас ребята потихоньку начинают возвращаться с передовой, как правило, это люди, получившие ранения. Берите их, это люди действительно с запасом жизненной энергии, опыта и настоящего патриотизма. На “Лидерах России”, кстати, трое представителей республики есть. Обсудим их встраивание в нашу государственную и общественную жизнь», — сказал Радий Хабиров.