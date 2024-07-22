В Казахстане оценили последствия отказа Байдена от президентской гонки

«Кандидатура Камалы Харрис пока не определена, хотя элиты уже начинают сплачиваться вокруг нее. Все зависит от ее вице-президента, от того, как она проведет дебаты против Трампа, что выдвинет в качестве программы. Далеко не обязательно, что курс Харрис будет соответствовать курсу Байдена. Хотя она откровенный представитель демократических элит, в целом этот осторожный, гибкий курс со стратегической двусмысленностью будет продолжаться и в ее политике», — заключил политолог.